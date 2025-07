Castilla-La Mancha seguirá apostando por el ajo

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha ha dejado claro que seguirá apostando por el cultivo del ajo que genera desarrollo económico y empleo en el medio rural, tal como ha indicado la viceconsejera de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, Gracia Canales Duque.

El Gobierno regional “está comprometido con el sector, con las dificultades que tiene y por tanto somos conscientes de que tenemos que apoyarlo”. Y lo hace intentando implementar al máximo los regadíos, trabajando para lograr la máxima capacidad de producción y también considerando el ajo en las ayudas FOCAL como un sector prioritario, por lo que está dotado de un 5% de ayuda adicional.

Canales Duque, que ha asistido a la inauguración de la LI Edición de la Feria Internacional del Ajo Morado (FIDA) de Las Pedroñeras junto a la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas, Elena Escobar, y el delegado de Agricultura en la provincia de Cuenca, Rodrigo Fernández, ha felicitado a este municipio “por haber sabido mantener y engrandecer su producto estrella, el Ajo Morado de Las Pedroñeras”.

Mediante la celebración de esta feria internacional a lo largo de lo que es ya más de medio siglo de vida, esta localidad “ha logrado darse a conocer como la ‘capital mundial del ajo’, cumpliendo con el objetivo de impulsar su comercialización y mejorar la competitividad de un sector que ayuda a dar vida a nuestro medio rural”.

A ello también ha contribuido el Gobierno de Castilla-La Mancha que, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, viene apoyando esta feria con una colaboración económica con el Ayuntamiento de Las Pedroñeras y con la instalación del stand institucional de Campo y Alma en el que se exponen, promocionan y degustan los productos de calidad diferenciada de la región.

Gracia Canales ha recordado que en febrero de 2024 tuvo lugar la presentación del Plan Estratégico de Promoción 2024 de la IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras con el que el Gobierno regional colabora aportando el 70% de los costes de promoción que suponga su aplicación.

Esta IGP es la única figura de calidad de ajo que existe en España, reconocida desde 1997, que ampara y protege el ajo morado cultivado y obtenido en 227 términos municipales de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. “Es, por lo tanto, una protección que reconoce el prestigio, la reputación y la singularidad de un producto autóctono que es el ingrediente estrella de la dieta mediterránea y que se utiliza en numerosas recetas tradicionales de nuestro país”, ha dicho la viceconsejera.

Igualmente, ha puesto en valor que Castilla-La Mancha es la principal productora de ajo a nivel nacional, en un sector en crecimiento en España. De media, la región cuenta con unas 20.000 hectáreas y produce en torno a las 200.000 toneladas.

Este liderazgo también se refleja en las exportaciones ya que, en el año 2024, Castilla-La Mancha exportó aproximadamente 22.000 toneladas por valor de unos 53 millones de euros, lo que consolida a la región como la segunda comunidad autónoma más exportadora de ajo en España. En cuanto a los principales destinos de estas exportaciones fueron Alemania e Italia.

Seguir luchando por la PAC

En relación con la reforma de la PAC anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, la viceconsejera ha recordado “la clara preocupación que tenemos con esta reforma. Es inasumible que haya un recorte de alrededor del 20% de la nueva PAC. No lo vamos a aceptar”.

Prueba de ello ha sido tanto la petición por parte de la Consejería de una reunión bilateral urgente con el ministro y su equipo y también la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del PEPAC, integrada por las organizaciones profesionales agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias “para escuchar al sector y construir la PAC de su mano”.

Gracia Canales Duque ha avanzado que, ayer mismo, el Ministerio convocó a las comunidades autónomas el próximo martes “para conocer de primera mano qué opinamos de esa nueva PAC. Nos convoca a nivel de viceconsejerías y vamos a ser muy beligerantes, quiero que a los agricultores y a los ganaderos de nuestra tierra les quede claro. La PAC que se nos propone no nos gusta, no puede haber un recorte de una política que está en el origen de la Unión Europea, que es la política que más unión y más cohesión ha producido en todo nuestro territorio y no estamos dispuestos a perder ni un solo euro de esta nueva PAC”, ha concluido la viceconsejera.