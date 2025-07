Castilla-La Mancha impulsa la mejora de la asistencia farmacéutica con un nuevo anteproyecto de ley

La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de Ley que modificará la actual Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha. “El objetivo principal es mejorar el servicio farmacéutico de la región como una pieza clave también en el sistema público de salud y, por tanto, de atención a la ciudadanía”, ha destacado Padilla, tras recordar que el texto será remitido a las Cortes regionales para su aprobación definitiva.

Novedades del anteproyecto

El anteproyecto consta de un artículo único estructurado en 32 apartados, tres disposiciones adicionales, dos transitorias y seis finales. El texto adapta la legislación autonómica a los cambios normativos estatales más recientes, como los relativos a los medicamentos veterinarios y a las unidades de radiofarmacia, hasta ahora no contemplados en la normativa regional.

La portavoz ha mencionado que, entre las novedades que introduce la norma, se encuentra la recuperación de la figura del farmacéutico regente, que podrá ser designado por la Administración en casos de caducidad de la autorización de funcionamiento o pérdida del derecho de transmisión, “una medida especialmente importante para asegurar la continuidad del servicio en zonas donde solo existe una oficina de farmacia”.

También ha expresado que se regula la posibilidad de autorizar botiquines provisionales cuando el titular se enfrente a una enfermedad de larga duración y no sea posible nombrar un sustituto. Del mismo modo, en situaciones de catástrofe natural, se permitirá la apertura temporal de un botiquín mientras la farmacia afectada no pueda reunir los requisitos necesarios para su traslado o reapertura, e incluso se podrá autorizar de oficio un botiquín provisional en localidades con una única oficina de farmacia si no existe un local adecuado disponible.

La portavoz ha incidido en que el texto incluye, además, medidas específicas para favorecer la implantación de oficinas de farmacia en el medio rural. En núcleos de población con menos de 1.500 habitantes se elimina el requisito de distancia mínima entre farmacias y centros sanitarios, facilitando así su apertura.

Otra de las novedades destacadas es la flexibilización en la planificación de nuevas farmacias, de manera que se permite reducir la distancia mínima de 250 metros en núcleos con alta densidad o donde no existan locales disponibles.

El anteproyecto contempla también la ampliación de las actuaciones sanitarias que pueden llevar a cabo la Consejería de Sanidad y el SESCAM, de manera que integre todo tipo de programas que incluyan la participación de las oficinas de farmacia. Igualmente, se actualizan las funciones profesionales del personal farmacéutico y se permite el desarrollo de nuevas actividades acordes con su titulación, según ha revelado la portavoz.

Padilla ha expresado que se incluye la posibilidad de ejercer con jubilación activa o parcial conforme a la legislación estatal y se reconoce como ausencia justificada en la oficina de farmacia el ejercicio como profesor asociado universitario.

En definitiva, la portavoz ha puesto el foco en que esta propuesta normativa responde al compromiso de situar la farmacia en un lugar prioritario dentro de la salud pública “para que redunde en una atención mejor y más completa a la ciudadanía”.

Refuerzo al sistema de apoyo sociosanitario

En otro orden de asuntos, la portavoz ha desvelado que el Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana una inversión global de más de tres millones de euros destinada a mejorar la atención sanitaria y sociosanitaria en Castilla-La Mancha. Por un lado, se destinan 765.013 euros a la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para la contratación de servicios esenciales en la Residencia Comunitaria de Cuenca. Por otro, se aprueba una inversión de más de 2,3 millones de euros para el equipamiento de la central de esterilización y la cocina central y cafetería del nuevo Hospital de Puertollano.

La portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha subrayado que estos acuerdos “demuestran, una vez más, el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la sanidad pública, no solo manteniendo los avances logrados, sino que los mejora día a día con nuevas inversiones, mejores infraestructuras y más servicios”.

La autorización de 765.013 euros a la Fundación Sociosanitaria permitirá asegurar durante 24 meses los servicios de limpieza, lavandería, mantenimiento y consejería en la Residencia Comunitaria de Cuenca. Este recurso, inaugurado en 2009, presta atención residencial a 44 personas con problemas de salud mental y cuenta con 40 trabajadores.

Según ha explicado la portavoz, “está dirigido a personas que tienen problemas de salud mental, que además presentan un déficit en su autonomía personal y social, y que no disponen de apoyo familiar o social para poder desenvolverse de una manera más autónoma. En este sentido, ha especificado que la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha gestiona actualmente 19 centros de rehabilitación psicosocial y laboral, cinco residencias comunitarias, 32 viviendas supervisadas, un centro especializado en menores, siete comunidades terapéuticas y dos programas de atención a adicciones en seis centros penitenciarios.

En reconocimiento a esta labor, el Gobierno regional ha incrementado el presupuesto de la Fundación para 2025 en un 1,6 por ciento, que alcanza los 24,1 millones de euros, tal y como ha subrayado.

Nuevo impulso al Hospital de Puertollano

Por otro lado, Padilla ha mencionado también la inversión de 2.309.575 euros para el suministro, instalación, mantenimiento y redacción de la implantación técnica necesaria de dos servicios clave del nuevo Hospital de Puertollano: la central de esterilización y la cocina central con cafetería.

En concreto, se destinarán 958.426 euros a la central de esterilización, que tendrá una superficie de 237 metros cuadrados y estará ubicada en la primera planta del hospital, junto al bloque quirúrgico. Este espacio dará soporte a un centro con 170 camas, seis quirófanos generales, uno de cirugía mayor ambulatoria y dos paritorios, y procesará diariamente el material utilizado en las más de 2.100 intervenciones quirúrgicas anuales previstas, ha detallado Padilla. Además del suministro e instalación del equipamiento, el contrato contempla el mantenimiento durante cuatro años, tras el periodo de garantía.

En cuanto a la cocina central y cafetería, se destina una inversión de 1.351.149 euros. La cocina ocupará 500 metros cuadrados en la planta baja del hospital y permitirá preparar diariamente dietas específicas para unos 70 pacientes. Por su parte, la cafetería, de 350 metros cuadrados, ofrecerá menús tanto al personal sanitario como a los visitantes.

Estas licitaciones avanzan en paralelo al desarrollo de las obras del hospital, que, según ha avanzado la consejera, ya superan el 70 por ciento de ejecución cuya finalización está prevista para septiembre de 2026, si bien paralelamente, se están empezando a contratar las inversiones necesarias para su equipamiento, según ha incidido Padilla.

Mejoras en la Sanidad

“Desde que el presidente García-Page llegó al Gobierno, se ha acelerado la construcción de nuevos hospitales en Castilla-La Mancha, además de centros de salud y consultorios, con la voluntad de que estén en marcha cuanto antes y al servicio de la ciudadanía”, ha puesto en valor la portavoz.

En este sentido, Padilla ha subrayado que este tipo de decisiones responden al compromiso constante del Gobierno regional por acercar la sanidad a las personas y hacerla más accesible en todo el territorio. Desde 2015, el gasto sanitario por paciente ha pasado de 1.242 a 1.913 euros, lo que ha permitido incorporar 13.000 profesionales más, así como poner en marcha tres nuevos hospitales y 33 centros de atención primaria. “Se está construyendo un sistema sanitario público con garantías que, aunque sea costoso, trabajoso y requiera muchísimo esfuerzo por parte de los profesionales y en recursos económicos y materiales, merece la pena”, ha concluido Padilla.