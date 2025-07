Castilla-La Mancha reclama una prórroga del Plan de Vivienda o uno nuevo sin incluir programas que crean discusión entre comunidades autónomas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana una prórroga del Plan Estatal de Vivienda o uno nuevo sin incluir programas que crean discusión entre comunidades autónomas. Así lo ha reclamado el consejero de Fomento, Nacho Hernando que ha lamentado la cancelación de la reunión de la Sectorial de Vivienda que se iba a celebrar el próximo 23 de julio.

Hernando ha remarcado que “necesitamos urgentemente que se prorrogue el actual Plan Estatal de Vivienda con los fondos tal y como están marcados, o que se saque un nuevo Plan Estatal de Vivienda solamente con aquellos programas que vienen siendo ‘los clásicos’, lo que no se discute, ya que no tiene por qué incorporar las novedades que están en discusión y en tela de juicio”; pero, ha reprochado “lo que no podemos hacer es a día de hoy, 22 de julio, es decirle a la gente que no sabemos qué va a pasar el año que viene”.

En este sentido, el consejero ha incidido en que le da igual que “no haya acuerdo para lo nuevo; pero tiene que haber continuidad para lo que siempre ha funcionado y necesitamos una respuesta inmediata sobre la continuidad del actual Plan Estatal que dé garantía y seguridad a las decenas de miles de familias que en este país están pendientes de si van a poder o no solicitar una ayuda al alquiler o una ayuda para comprar una casa”

Asimismo, ha asegurado que le parecería “vergonzoso y bochornoso que no pudiéramos ni siquiera empezar a trabajar, ya que tendríamos que estar ya trabajando en las convocatorias que tienen que salir en el 2026” porque “este país no se puede permitir que el año 2026 sea un año en barbecho en cuanto ayudas a vivienda”.

Nuevo Mapa concesional de servicios regulares de transporte por carretera

Además, Hernando ha hecho referencia al nuevo Mapa concesional de servicios regulares de transporte por carretera y ha asegurado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible no se puede ni siquiera plantear, “mantener las competencias actuales recortando servicios, y aludiendo a que no hay suficiente demanda, sin tener en cuenta ni el metabolismo propio de cada una de las comunidades autónomas y sin tener en cuenta que el Ministerio no es una empresa de transportes, sino que lo que tiene que garantizar es un servicio público y estos servicios públicos, evidentemente, son mucho más caros en aquellos sitios más remotos”.

El responsable de Fomento ha revelado como “Castilla-La Mancha ha estado dispuesta a asumir las líneas dentro de la Comunidad Autónoma que, a día de hoy, presta el Ministerio; y hemos llegado al borde de un acuerdo para el que iban a transferir aproximadamente 13 millones de euros al año para hacer frente a esas obligaciones” y “el único motivo por el que no se cierra el acuerdo es porque necesitamos garantías de que esa financiación no sea transitoria y luego se quite”, ha remarcado.