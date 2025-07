El PP de Castilla-La Mancha insta a Page «a sumarse a Núñez contra la financiación singular de Cataluña» porque después «no servirán los lamentos”

El portavoz adjunto del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha y diputado regional, Santiago Serrano, ha pedido a Emiliano García-Page «sumarse a Paco Núñez contra la financiación singular de Cataluña porque si el presidente de la Junta no pasa del titular y no traslada sus comentarios a la acción política”, luego no servirán los lamentos”.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa en la sede regional del PP, donde ha destacado la carta enviada por Núñez a Page «en un momento crítico para el futuro de Castilla-La Mancha», en la que se habla “desde el respeto, pero también desde la claridad y la contundencia ante un acuerdo que pretende romper los principios de igualdad y solidaridad».

«Page», ha continuado, “lo sabe y lo ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones en medios de comunicación”, por lo que “estamos en un momento de actuar y no en un momento de comentar, que hasta ahora es lo único que ha hecho Page”.

Por ello, «la carta lo que plantea es que PP y PSOE reúnan a sus respectivas ejecutivas para aprobar una resolución conjunta en la que se rechace de manera firme y contundente ese modelo de financiación injusto que necesita los votos de los 8 diputados socialistas del PSOE de Castilla-La Mancha».

De materializarse, ha subrayado Serrano, «supondría que Page defiende una cosa, pero luego vota otra totalmente distinta”, o lo que es lo mismo, “sería un fraude político y una traición institucional a Castilla-La Mancha”. “Page es el único que puede exigir a sus diputados coherencia, ya que “son de su confianza y han formado parte de sus equipos”, ha apuntado.

“Estamos hablando de Castilla-La Mancha, estamos hablando de los castellanomanchegos y no estamos hablando de hacer oposición a Pedro Sánchez desde dentro, estamos hablando de que Page cumpla con su deber como presidente de esta comunidad autónoma”, ha dicho.

Serrano ha afirmado que «el futuro de Castilla-La Mancha no debe negociarse ni en Barcelona, ni en Suiza, ni venir impuesto desde Moncloa, por lo que Page tiene dos opciones”. “O está al lado de nuestra tierra o está al lado de quienes tienen privilegios”.

Por ello, ha destacado que «las ejecutivas de PP y PSOE a nivel autonómico deben impulsar todas las medidas que sean oportunas para evitar la aprobación de ese acuerdo y eso incluye que ningún miembro de las mismas vote a favor de una financiación singular para Cataluña». “Que se abandonen las excusas y se tenga un compromiso firme y a tiempo completo con Castilla-La Mancha”, ha concluido.