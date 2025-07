Castilla-La Mancha rechaza la idea de Juanma Moreno de hacer un frente común de las comunidades contra «cupo catalán»

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, ha rechazado la idea del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de buscar una alianza con los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del principado de Asturias, Adrián Barbón, para hacer un frente común contra el «cupo catalán».

Preguntado al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida, Ruiz Molina ha asegurado que no le consta que el presidente andaluz se haya puesto en contacto con García-Page.

No obstante, lo que sí ha dejado claro es que «lo de hacer frente común» a él no le gusta. «Yo creo que no se trata de hacer frente común u oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, de aquí de lo que se trata es de que nos podamos reunir donde nos tenemos que reunir, que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para discutir los asuntos que afectan directamente a los ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha», ha apostillado el consejero de Hacienda.

Según ha comentado, García-Page se ha manifestado de forma «muy expresa» respecto a lo que le supone u opina en relación con esta propuesta de modelo de financiación y, a juicio del titular de las finanzas castellanomanchegas, «de lo que se trata es de que lo podamos defender donde se tiene que defender, que es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera», ha insistido.

«Nosotros no hemos tenido ningún problema en reunirnos con otras comunidades autónomas y además mantenemos contacto para debatir sobre los asuntos sobre los que estamos de acuerdo y para debatir también sobre los que no estamos de acuerdo. Estuvimos en Aragón, hemos estado en Galicia y yo he estado hablando con las consejeras de Andalucía, de Madrid, en fin, en ese sentido sabemos que no estamos de acuerdo en todos los puntos, pero también somos conscientes de que podríamos, en cualquier caso, llegar a un acuerdo porque nos une más de lo que nos separa», ha dicho.

Por lo tanto, ha recalcado, a él no el gusta «el término frente común», sino que él aboga por «entre todos» incitar al Gobierno de España a que convoque cuanto antes ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. «No se puede dejar para después del verano».