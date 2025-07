Piden a Page y Barbón esperar al «resultado final» de la reunión entre el Gobierno y la Generalitat

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o al de Asturias, Adrián Barbón, esperar a ver el «resultado final» de la reunión que mantendrán este lunes el Gobierno y la Generalitat para cerrar un acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña.

«A mí lo que más me preocupa es que de esa financiación, todas las comunidades autónomas, Cataluña que ya lo está haciendo, pero todas, hagan un esfuerzo extraordinario para financiar políticas públicas de vivienda», ha dicho preguntada por esta cuestión.

Dicho esto, ha añadido que dicho encuentro «no es algo excepcional», ya que las reuniones bilaterales con comunidades autónomas están previstas «en la Constitución y los estatutos de autonomía».

«No es algo excepcional que se haya sacado de la manga este Gobierno», ha expresado la ministra de Vivienda en una entrevista en ‘Antena 3’ recogida por Europa Press al ser preguntada por la cuestión.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, y los consellers de la Presidencia y de Economía y Hacienda, Albert Dalmau y Alícia Romero, presidirán este lunes la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat que abordará la ley que se llevará al Congreso de los Diputados para impulsar la financiación singular de Cataluña.

Sobre la cuestión, Isabel Rodríguez ha respaldado este tipo de encuentros porque contribuyen a «seguir avanzando» en la diversidad que caracteriza España y en el «concepto de federalización» en el que surgió el estado autonómico español.

«Tiene que seguir desarrollándose y adaptándose a nuestros tiempos sin que eso impida la solidaridad entre territorios y la igualdad entre españoles».

«¿Y cómo se garantiza la igualdad? ¿Se garantiza la igualdad por ejemplo cuando existen instrumentos y normas legales para abordar y provocar que bajen los alquileres y no se hace? Pues no. Se garantiza la igualdad si todos nos comprometemos a invertir más en vivienda y si todos nos comprometemos a tajar este problema para que bajen los precios y, voy ahí, porque las comunidades autónomas en su autonomía fiscal están haciendo y tomando decisiones que me parecen mucho más preocupantes que una reunión para abordar la financiación de una comunidad autónoma», ha expuesto.

En este sentido, Rodríguez ha defendido que la financiación singular de Cataluña «no rompe nada» y que cuando el PSOE ha estado al frente del Gobierno «se han solucionado los problemas de convivencia en Cataluña».

«Estos debates que se están manteniendo con Cataluña no son excluyentes y podrán después participar de ellos otras comunidades autónomas como siempre ha sucedido cuando se ha dado un paso adelante en el autogobierno y en el desarrollo de las comunidades autónomas», ha añadido.