García-Page se plantea emprender acciones judiciales si no se cumplen las sentencias relativas a la sobreexplotación del trasvase Tajo-Segura

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha avanzado hoy, en Toledo, que el Ejecutivo regional se está planteando “acciones judiciales” si no se empiezan a cumplir las cinco sentencias del Tribunal Supremo que dan la razón a Castilla-La Mancha. “Quiero decir que me están avergonzando mucho los incomprensibles retrasos de la Administración del Estado para aprobar las nuevas reglas de explotación del trasvase”, ha apuntado.

García-Page hacía estas declaraciones esta mañana en el marco de la firma de los nuevos estatutos de la nueva interprofesional de la DOP Valdepeñas. En este contexto, junto al vicepresidente segundo de la Junta, José Manuel Caballero y el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez, el presidente ha dicho que “hay mucha gente que tendría que sentir vergüenza de la foto del Tajo, incluso los que nos critican por nuestras posiciones en relación con el trasvase, que dicen que no sabemos qué hacer con el agua”.

“No puedo entender el retraso en la aprobación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que ni siquiera se han hecho públicas”, ha lamentado el mandatario regional quien ha exigido que se aprueben con urgencia ya que “hay que ser coherentes con lo dictaminado porque si no, nos vamos a tener que plantear incluso acciones judiciales para la ejecución de sentencias”.

Tras agradecer a este respecto el trabajo realizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Secretaría de Estado, ha aseverado que “algo tiene que estar pasando para que una cosa tan evidente como eso esté todavía en un cajón”. García-Page ha reconocido su asombro al afirmar que “no me lo puedo explicar y, menos aún, es incoherente con el principio de sostenibilidad ambiental del que tanto se presume”.

En este contexto, el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que esta es una región que sabe cómo gestionar el agua, “con los regadíos más eficientes de España. Sabemos perfectamente cómo se tienen que hacer las cosas y cómo se tienen que mejorar”. Del mismo modo, ha celebrado que se esté dando luz verde a la ampliación de la capacidad de desalación en el Levante.

“Habiendo alternativas, hay que gestionarlas decididamente sin ambigüedades y sin cálculos políticos. Porque esto está muy por encima de cualquier cálculo político”, ha matizado.

Vinos de Valdepeñas

El agua, y también el vino, han sido los protagonistas esta mañana en el Palacio de Fuensalida, que ha acogido la firma de los nuevos estatutos de la Interprofesional de los vinos de Valdepeñas. En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado que en otoño se constituirá formalmente la Interprofesional del Vino de Castilla-La Mancha y ha anunciado, además, que el Gobierno regional, tras escuchar al sector, ha decidido celebrar el 30 de noviembre el ‘Día del Airén’, una variedad de la que “debemos presumir”, tal y como ha dicho el presidente.

Asimismo, García-Page ha agradecido a todos los interlocutores el trabajo hecho para llegar a un consenso en los estatutos de la Interprofesional Vinos de Valdepeñas al tiempo que ha considerado que “el problema no está realmente en el conflicto, sino en si existen o no cauces para ir canalizándolo, organizándolo. En eso consiste el sistema democrático. Que haya democracia no significa que no vaya a haber lío, que no vaya a haber conflicto, al contrario, consiste, en un método de canalizar la convivencia y, por tanto, de encontrar soluciones”.

En relación con la Política Agraria Comunitaria el presidente regional ha aprovechado para recordar también que la próxima semana se presenta el planteamiento inicial de Presupuestos en la Comisión y con ellos la línea de partida para la negociación de la PAC.

“Nos va a tocar a todos estar muy atentos, peleones y empujando. Afortunadamente creo que el Ministerio de Agricultura de nuestro país, junto con otros 18 países de la Unión Europea tienen bastante claro lo que hay que cuidar y lo que hay que conservar”. Así, ha reconocido que a Castilla-La Mancha le corresponde, como Comunidad Autónoma, “empujar en esa dirección con un espíritu de unidad de consenso social y político para que en Bruselas, sepan que aquí estamos unidos en el objetivo”, ha finalizado.