García-Page: “No me voy a quedar de brazos cruzados y espero que no lo haga mucha gente más”

“Es bastante posible que estemos ante el mayor atentando a la igualdad de oportunidades entre españoles y españolas”. Así se ha referido esta mañana el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la proposición de ley que va a presentar el PSOE y ERC para delegar a la Agencia Tributaria de Cataluña el cobro de un primer paquete de impuestos. El presidente de Castilla-La Mancha hacía estas declaraciones, esta mañana en Villaminaya (Toledo), donde ha participado en el 50 aniversario de Valquer Laboratorios.

“No me voy a quedar de brazos cruzados, ni todos los que nos enrolamos en la vida pública para defender la libertad; y espero que mucha gente más que crea en la igualdad”. Además, ha manifestado que “a nosotros la moral no nos la va a quitar nadie, y menos quien no sabe lo que es la moral”.

“Que eso lo haga gente que se llama de izquierdas es literalmente dramático y vamos a luchar” ha añadido García-Page que se ha mostrado muy contundente al manifestar que “la mayor libertad es la de saber que jugamos todos con las mismas reglas” y ha reconocido que si esa iniciativa sale “será lo más triste que he visto en lo que llevamos de democracia y yo en el servicio público”.

En el marco de la conmemoración del 50 aniversario de Valquer, junto a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha agradecido a los responsables de la empresa su apuesta por invertir en Castilla-La Mancha, “aquí nadie pide una comisión distinta a las tasas o a los impuestos legalmente establecidos. Aquí se hacen las cosas limpias”, ha apostillado.

En este mismo sentido, ha señalado que tres de cada cuatro euros del capital empresarial que se genera en la Comunidad Autónoma nace de las empresas familiares. Al mismo tiempo que ha aprovechado para reconocer el importante papel que desempeñan las empresas cuando crecen “porque generan empleo y desarrollan riqueza”.

El jefe del Ejecutivo regional ha reconocido los buenos datos empresariales y de exportaciones que mes a mes aporta Castilla-La Mancha y se ha mostrado fiel defensor de la redistribución de la riqueza y del esfuerzo colectivo, “para ello es importante la igualdad entre todos los españoles”, ha indicado.

A la celebración de este aniversario también han asistido el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.