Castilla-La Mancha apela al «sentido común» en la llegada de «financiación suficiente» para la acogida de menores migrante

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha vuelto a reclamar al Gobierno central financiación «suficiente» para hacerse cargo de la acogida de los menores migrantes que tengan que llegar a la Comunidad Autónoma (CCAA) y apelará el sentido común con la esperanza de que prime.

Así lo ha manifestado en Guadalajara García Torijano, donde, a preguntas de los periodistas, ha insistido en que no se puede pretender que con ayuda sólo para tres meses un sistema de acogida se adapte a las circunstancias.

«Creo que se quiere vender un relato que va a ser muy difícil poner en práctica», ya que los menores no pueden entrar si no hay recursos habilitados y estos no se pueden habilitar de un día para otro, ha subrayado.

«Vamos a estar siempre y cuando se vele y se garantice la financiación necesaria básica», ha insistido la consejera, instando nuevamente al Ministerio de Infancia a que «apueste económicamente; si lo hace, Castilla-La Mancha apostará socialmente», ha señalado, defendiendo el modelo de acogida que tiene esta región y que no les gustaría romper.

Ha manifestado que, en todo caso, si les obligan, Castilla-La Mancha «va a cumplir» en la medida de las posibilidades que pueda, pero entendiendo también «que se están vulnerando los derechos de los menores por parte del Gobierno de España», ha dicho tras abundar a la pregunta sobre cómo lo harán si no hay recursos diciendo que «cuando se llegue a ese puente se cruzará el río».

En todo caso, ha precisado que actualmente están a la espera de la conferencia sectorial que hay prevista para la próxima semana, en la que cree que se adelantará cómo va a quedar el mapa tanto de acogida como de financiación.

En este sentido, ha dicho que la última propuesta ya incluye a las CCAA, pero que lo hace con una reducción del 80% del coste de la plaza, lo que según García Torijano se traduce en una cobertura de sólo los primeros tres meses de la acogida de los menores.

García Torijano ha sido muy clara al afirmar que si para la acogida de casi 4000 menores hacen falta más de 250 millones de euros, no se pueden poner sobre la mesa 100 millones.

La titular de Bienestar Social social ha reconocido que está siendo «difícil» que Gobierno central y Comunidades Autónomas lleguen a un acuerdo precisamente por desacuerdos en torno a la financiación ya «es una pena pero también una realidad» el hecho de que el Ministerio de Infancia no está poniendo sobre la mesa la partida necesaria para poder hacerse cargo de la acogida de menores.

«Los recortes no pueden entrar dentro de la solución de los problemas», ha subrayado a la par que ha incidido en la disposición de Castilla-La Mancha a colaborar, pero siempre sin vulnerar los derechos de estos niños, lo que a su juicio pasa por tener en cuenta que el coste que suponga su cuidado hay que cubrirlo «con garantías», en igualdad de condiciones que cualquier otro niño que esté tutelado bajo la administración regional.

La titular de Bienestar Social ha reconocido que según el Real Decreto Ley pueden obligar a realizar los traslados a los CCAA, algo que Castilla-La Mancha ya tiene recurrido por entender que la ocupación ordinaria no puede asemejarse a una situación extraordinaria Respecto a la posición de Vox en cuento a la migración, la titular de este área ha mostrado el rechazo frontal a la ideología y postura de un partido que ha tachado de «radical» y que «vulnera los derechos humanos», y entiende que lo que hay que hacer en este tipo de situaciones es «alejarse» de ese discurso de odio que sólo genera «crispación entre la ciudadanía, malestar y miedo».

Ha calificado de «delicada» la que vive hoy Canarias precisamente por las dificultades que ya tienen para acoger migrantes y ha dicho que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere «ayudar» en la medida de sus posibilidades, pero sin que afecte a su sistema de protección.

Se ha quejado también de falta de información a las CCAA sobre esta cuestión, remarcando que por lo que le ha llegado a sus oídos y se dice desde el País Vasco, la reunión con las CCAA podría ser el día 17, pero se ha mostrado crítica con el hecho de que esta información no haya llegado a Castilla-La Mancha.

En cuanto a la llegada de los menores a las distintas CCAA, parece ser que los traslados podrían realizarse desde finales del mes de agosto hasta el mes de septiembre.

En el caso de esta región la llegada es de 320 menores en un año, algo que para la titular de Bienestar, a día de hoy resulta «imposible» teniendo en cuenta que el sistema de protección es de 560 plazas en total y están al 98% de cobertura.