Emiliano García-Page anuncia 73 millones de euros para la gestión de más de 200 comedores escolares en Castilla-La Mancha

“La honradez no es un complemento de la política, es una condición previa. Y lo más honrado también es cumplir”, ha dicho hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al señalar que, con la restauración de la barrera tobácea de Uña, que hoy se ha inaugurado, se cumple un compromiso más de su programa.

En este contexto, el jefe del Ejecutivo regional ha anunciado que mañana, martes 8 de julio, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha dará el visto bueno a 73 millones de euros para la gestión de más de 200 comedores escolares de la región en los dos próximos años.

García-Page, que ha estado acompañado en este paraje por el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; y por la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez; ha recordado, en alusión a la década que lleva al frente del Gobierno de la región, que en sus inicios pidió a sus “compañeros” que no le permitieran “de ninguna manera repetir de candidato si no le doy la vuelta al principal problema” que la región tenía entonces, que resumía todos los demás: el paro.

A este respecto, ha explicado que “hoy hemos sobrepasado nuestro margen histórico, con más de 900.000 personas ocupadas. Estamos creciendo en población y además también en población ocupada”. En este mismo sentido, ha apuntado que “cumplir lo que le hemos prometido a la ciudadanía es lo mejor que se puede hacer, es la mejor manera de demostrarles honradez. No somos ninguno ningún santo, ni nadie somos mejores que otros, ni estamos para dar consejos, pero, la realidad es que el mejor catecismo es ese, lo que he prometido, lo que he dicho, intentar cumplirlo”.

Precisamente en alusión a esos compromisos, García-Page ha recordado que este miércoles, en Arenas de San Pedro (Ávila), va a renovar un convenio de colaboración en materia sanitaria con Castilla y León. Y ha aludido también a un proyecto que se va a desarrollar en la localidad de Abenójar (Ciudad Real), en una mina, que creará un número importante de empleos y dinamizará la zona.

Volviendo a la importancia de la restauración de la barrera tobácea de la laguna de Uña, García-Page ha agradecido tanto al vicepresidente Primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, como al presidente de la Diputación conquense, Álvaro Martínez Chana, su empeño y dedicación para conseguir que este recurso hoy sea una realidad. “Hay quien se empeña en demostrar que tiene mucha fuerza sobre la base de que nadie le critique y hay gente que se empeña en demostrar que tiene tanta fuerza que, en realidad, da la impresión de que con una piedra se tambalea todo el edificio. Y eso es lo contrario a fuerza, es debilidad estructural”, ha argumentado.

Así mismo, García-Page ha reconocido que, con actuaciones como la inaugurada hoy, “lo que estamos demostrando es que cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de naturaleza, del desarrollo sostenible; no lo hacemos como un mitin cualquiera, lo hacemos intentando demostrar la fuerza que tienen las acciones, que es más que las palabras”.

Restauración de la barrera tobácea de la laguna de Uña

La importancia de la restauración de la barrera tobácea de la laguna de Uña en la provincia de Cuenca radica en que con ella se trata de recuperar, al menos parcialmente, la funcionalidad del salto o cascada de la laguna, posibilitando la recuperación de los procesos geológicos de deposición de carbonatos sobre la barrera. Se trata de un recurso turístico de máxima relevancia para el Parque Natural y se restituye en la memoria colectiva local un elemento de referencia, perdido desde hace cerca de 100 años.