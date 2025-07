Núñez: «Cada vez que Sánchez hace un nombramiento empiecen a salir casos en su entorno»

Distintos cargos del PP han tildado de «vergüenza», aunque también han pedido «prudencia», sobre los supuestos comportamientos inapropiados con mujeres de quien iba a ser designado este sábado en el Comité Federal del PSOE como adjunto a la Secretaría de Organización de lo socialistas, Francisco Salazar, que ya ha pedido ser apartado de la Ejecutiva del partido.

Han reaccionado de esta forma a la información publicada por ‘eldiario.es’ que relata presuntos comportamientos inadecuados por parte de Salazar y por la que ha solicitado ser apartado, si bien desde el PSOE han subrayado que «no constan denuncias al respecto en ninguno de los canales habilitados».

FEIJÓO: «SE COMENTA SOLO»

«No vengo a comentar lo que hace el PSOE en su comité ejecutivo pero sí digo que lo que ha pasado se comenta por sí solo», ha señalado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la prensa a su llegada al Congreso Nacional del PP.

ESTER MUÑOZ: «UNA AUTÉNTICA VERGÜENZA»

Más dura ha sido la próxima portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, que ha opinado escuetamente que «lo de Paco Salazar es una vergüenza».

LÓPEZ MIRAS: «ESTO NO VA DE PERSONAS, VA DE ORGANIZACIÓN»

También se ha referido a la cuestión el presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ha valorado que «esto ya no va de personas, va de organización». «No puede ser que el primer secretario de la organización esté manchado por la corrupción, su sustituto también, los asesores, los ministerios, el entorno personal de Sánchez…», ha comentado.

ALBIOL PIDE «PRUDENCIA»

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha pedido «prudencia» al señalar que no hará «demagogia» sobre cuestiones que «no conoce».

«Yo quiero ser muy serie y responsable y no quiero empezar la rueda de un discurso que puede ser perverso. Hasta que no se ponga una evidencia sobre la mesa no se puede acusar a una persona», ha aducido.

PACO NÚÑEZ: «NO ME ALEGRO»

En una línea parecida, el presidente del PP de Castilla La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que no se «alegra» de que «cada vez que Sánchez hace un nombramiento empiecen a salir casos en su entorno».