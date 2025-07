El Consejo de Gobierno da el visto bueno al nuevo decreto de ayudas de comedor escolar y libros de texto

El Consejo de Gobierno da el visto bueno al nuevo Decreto que regula la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto y comedor escolar. Lo ha avanzado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en rueda de prensa del Consejo de Gobierno.



El consejero de Educación ha explicado que el año pasado se aprobó el programa de reutilización de libros de texto y material curricular, mediante la creación de un banco de libros en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.



Este nuevo decreto ha conllevado una adaptación y sincronización de la norma reguladora de las ayudas de libros de texto y material curricular con el Banco de Libros, al tratarse de prestaciones que actúan sobre el mismo objeto, en algunos casos.

De este modo, las ayudas para el uso de libros de texto y materiales curriculares irán destinadas al alumnado de Educación Primaria y ESO que no participa en el Banco de libros por no reunir alguno de los siguientes requisitos: alumnado que utiliza material fungible no reutilizable de 1º y 2º de Primaria; alumnado de centros concertados no adheridos al Banco de Libros; alumnado que accede por primera vez al Banco de Libros.



Las novedades de las ayudas son las siguientes: se establece un tramo único y se adjudicarán en función de la renta familiar; se establece una dotación para la adquisición de material curricular destinado al alumnado con necesidades educativas especiales, de 25 euros por cada alumno escolarizado en un centro ordinario y una dotación de 50 euros por cada alumno escolarizado en un centro de educación especial; y se establece la gratuidad para el alumnado en situación de orfandad por violencia de género y alumnado en situación de acogida. De esta medida se beneficiarán casi 40.000 alumnos y alumnas.



Recordar que, actualmente, el Banco de libros cuenta con una participación de más de 109.000 escolares, más de la mitad de los alumnos y alumnas potenciales, de los que más de 64.000 son de Primaria, más de 42.000 de Secundaria y más de 3.000 de Bachillerato.



El consejero de Educación también ha explicado que en el caso de las ayudas de comedor escolar se mantienen prácticamente con los mismos criterios de los cursos anteriores, fijando una ayuda total del 100 por cien o parcial del 50 por ciento en función del tramo de renta familiar.



Como novedades: se incluye la regulación de la prestación gratuita del servicio de comedor escolar para el alumnado de los centros de educación especial, así como el alumnado con derecho a transporte escolar contratado por esta Administración; y se establece la gratuidad para el alumnado en situación de orfandad por violencia de género y alumnado en situación de acogida.



Serán beneficiarios los 24.000 alumnos y alumnas de la convocatoria anterior, a los que se suman 816 alumnos de centros de Educación Especial y unos 417 alumnos y alumnas de transporte escolar en enseñanzas obligatorias. Es decir, más de 25.000 alumnos en total.



Proyectos de Innovación



El consejero también ha avanzado la aprobación de la concesión directa de subvenciones en especie a 19 centros docentes concertados para la implantación de los Proyectos de Innovación Educativa.



Con este decreto se dota de los recursos materiales solicitados. Se reparten: micrófonos, kits de radio, kits croma, microscopios digitales, robots educativos, micro-bits, cámaras 3-60, juegos de pensamiento computacional, gafas, escáner 3D, impresoras 3D, etc.



Escuelas Oficiales de Idiomas



Preguntado por las protestas de las Escuelas Oficiales de Idiomas, Amador Pastor ha defendido que las medidas de agrupamiento no afectarán a todos los centros, lenguas o niveles, al tiempo que ha dicho que se han propuesto para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de todos los estudios.



El consejero ha recordado igualmente que las medidas se han planteado tras un proceso de diálogo y consenso con los equipos directivos de las escuelas, y ante una pérdida de alumnado en estos centros, que en diez años han pasado de 16.120 alumnos y alumnas a 9.246 alumnos y alumnas.