Globalcaja ofrece a sus clientes abonos a precio reducido para el Festival de los Sentidos

Globalcaja renueva su compromiso con la cultura y con el público joven patrocinando una nueva edición del Festival de los Sentidos, una de las citas musicales y gastronómicas más emblemáticas de Castilla-La Mancha, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio, en La Roda.

Dentro de esta colaboración, Globalcaja ha puesto en marcha una promoción exclusiva dirigida a sus clientes jóvenes, de entre 18 y 30 años, quienes podrán adquirir el abono para la edición 2026 a un precio reducido de 59,50 euros, gastos de gestión incluidos.

Esta promoción está limitada a 100 abonos y cada persona podrá adquirir como máximo cuatro abonos a este precio. Los clientes interesados solo tienen que acudir a su oficina de Globalcaja, para adquirir su código promocional, con el que podrán formalizar su compra a través de Globalentradas, pagando con tarjetas Globalcaja.

Un festival para activar los sentidos

El Festival de los Sentidos se ha consolidado como una de las propuestas culturales de referencia de la región, combinando música en directo, gastronomía y experiencias, en un entorno que convierte a La Roda en punto de encuentro para seguidores de la música de la escena independiente.

Siloé, Ultraligera, Dorian, Sexy Zebras, Barry B, Samurai y Santero y Los Muchachos, son las bandas ya confirmadas, que llenarán de emoción y energía el escenario del Festival de los Sentidos 2026.

Además, la entidad financiera impulsará una edición más el Escenario Globalcaja, un espacio abierto y gratuito que en anteriores ediciones ha acogido actuaciones y sorpresas muy especiales, como la visita de Miss Caffeina el pasado año. Esta apuesta refuerza una colaboración que va más allá del patrocinio y que refleja la implicación activa de la entidad en el desarrollo cultural y social del territorio.

El respaldo de Globalcaja al Festival de los Sentidos forma parte de su compromiso firme con la cultura y con iniciativas que dinamizan la economía local, apoyan al sector hostelero y turístico y acercan propuestas culturales de calidad a públicos diversos, especialmente a los más jóvenes.