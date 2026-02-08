Descubrir los sonidos de la naturaleza, entre los talleres del III Festival Comarcal de Aves de Albacete

Este domingo, 8 de febrero, llegaba a su fin el III Festival Comarcal de las Aves en la provincia de Albacete. Una iniciativa que edición tras edición se consolida para poner en valor la importancia de la biodiversidad natural de la comarca que comparten Higueruela, Corral-Rubio y Pétrola.

Un particular cuaderno de naturaleza

El crecimiento y consolidación de este Festival no se entienden sin el impulso inicial de Antonio Guillén, biólogo y gran conocedor del territorio, cuya idea original ha ido ganando dimensión hasta convertirse en una cita comarcal de referencia, gracias al respaldo de los ayuntamientos y al acompañamiento convencido de la Diputación de Albacete. Un Festival que encarna una forma de trabajar basada en creer en los recursos propios de los pueblos, acompañar a los municipios en sus iniciativas y transformar el patrimonio natural en un eje de desarrollo sostenible, concienciación ambiental y orgullo territorial.

La jornada comenzaba en la Laguna de Pétrola con el anillamiento científico de aves de la mano de José Antonio Cañizares (GMA/SAO).

Entre las diferentes actividades programadas para este 8 de febrero, los asistentes han tenido la oportunidad de confeccionar su propio diario de naturaleza de la mano de Rafa Benjumea. Una original iniciativa para acercar a la ciudadanía en qué consiste este particular cuaderno. Al respecto, detallaba Antonio Guillén que el diario de naturaleza “recoge el día a día de una persona aficionada a la observación de aves”.

De este modo, concretaba que se trata de “crear un diario ilustrado, a través de diferentes técnicas, en el que contar con imágenes o dibujos las diferentes especies que vamos identificando en la naturaleza”. Así, incidía en que “es como un diario de nuestro día a día, pero plasmando lo que vemos u observamos cuando vamos al campo”.

La importancia de aprender a escuchar la naturaleza

Pero además, desde el III Festival Comarcal de las Aves han querido compartir con los participantes la importancia de disfrutar de la naturaleza con todos los sentidos. Si en el caso del diario de naturaleza es la vista la predominante, también han tenido la oportunidad de observar escuchando los sonidos del entorno natural.

En concreto, Eloïse Matheu impartía en el salón de actos del Ayuntamiento de Higueruela un taller centrado en la escucha de los sonidos de la naturaleza. Esta sonógrafa “capta los sonidos de la natural, los filtra para dejarlos limpios con el objetivo de que nos podamos sumergir con los ojos cerrados en un entorno natural”.

De este modo, los participantes en este taller tenían la oportunidad de escuchar diferentes sonidos como el de un río “que les trasladaba a diferentes espacios en base a la fauna y sonidos específicos de cada entorno natural”, detallaba Antonio Guillén. Una labor que recordaba, “tiene muchas aplicaciones para conocer las diferencias entre zonas, saber cómo se comportan las aves o cómo cantan en ciudades y en entornos naturales”.

Talleres centrados en las aves en la provincia de Albacete

A lo largo de este fin de semana, el III Festival Comarcal de las Aves ofrecía una programación amplia y accesible, pensada tanto para personas expertas como para público general y familias. El programa incluye rutas guiadas de observación, actividades de anillamiento científico, talleres de ciencia ciudadana, construcción de cajas nido, escucha de sonidos de la naturaleza, charlas divulgativas y mesas redondas, además de propuestas educativas para los más pequeños.

Lucas de las Heras y Joaquín Jiménez forman parte de de la Cooperativa Dendros, encontrándose entre el equipo organizador de las actividades del III Festival Comarcal de las Aves. Así, en relación a la intensa programación confeccionada para esta cita, desgranaba Luis de las Heras que “la idea era continuar con la línea que se venía haciendo en las dos ediciones anteriores”, especificando que el trabajo se centra “en las aves y en divulgar cómo son y los diferentes proyectos que hay sobre aves en nuestro territorio y en zonas cercanas”.

En este punto, comentaba este técnico en gestión de recursos naturales y anillador científico de aves que las ediciones anteriores del festival “funcionaron bien y se ha ido consolidando y creciendo”. De hecho, señalaba que de cara a esta tercera edición “hemos intentado darle un pequeño salto de calidad y hacer actividades que sean accesibles para todos los públicos”, pero también iniciativas para “ahondar un poco en los contenidos específicos y hemos intentado en proyectos más específicos como la migración de aves en otras zonas de Europa o el proyecto de reintroducción del ibis eremita”.

Pero exponía Luis de las Heras que el III Festival Comarcal de las Aves también cuenta con una vertiente “más social”, ya que los asistentes podrán disfrutar de actividades de “comunicación ambiental muy centrada en la divulgación”. En concreto, destacaba que “contamos con diferentes proyectos comunicativos”, pero también destacaba el encuentro que tiene lugar en el marco de este festival sobre “aves y feminismo”, centrado en conocer “el papel de las mujeres en la ornitología”.

Patrimonio natural que es un tesoro en la provincia de Albacete

La comarca del Monte Ibérico-Corredor de Almansa alberga una diversidad de ecosistemas poco habitual en el sureste peninsular. Junto al complejo lagunar endorreico, que puede llegar a superar las 25 lagunas en episodios húmedos, conviven amplias agroestepas que han favorecido históricamente la presencia de especies tan emblemáticas como la avutarda, el sisón o las grullas, siendo este uno de los pocos enclaves del entorno donde pueden observarse con regularidad.

Este particular mosaico de paisajes permite que en la zona se han citado cerca de 300 especies de aves, lo que convierte al territorio en un destino privilegiado para el turismo ornitológico, la investigación científica y la educación ambiental. Una riqueza natural que supone una oportunidad real para diversificar la economía local y generar actividad ligada al respeto y cuidado del entorno.

Más allá de su dimensión ambiental y tras lo visto en las experiencias previas, el Festival tiene un impacto directo en la dinamización de la economía local, atrayendo visitantes de otras provincias y comunidades autónomas, y generando movimiento en alojamientos, bares, comercios y servicios, especialmente en una época del año tradicionalmente alejada de los grandes flujos turísticos.

Del 6 al 8 de febrero, los municipios de Corral-Rubio, Higueruela y Pétrola han acogido el III Festival Comarcal de las Aves, una iniciativa que vuelve a aunar territorio, naturaleza y desarrollo rural alrededor de uno de los espacios naturales más singulares de la provincia de Albacete. Una edición más, la cita contaba con el respaldo de la Diputación, dentro de su decidida apuesta por el turismo sostenible, la conservación de la biodiversidad y la dinamización del medio rural.

La institución provincial ha acompañado nuevamente a este proyecto con una aportación cercana a los 10.000 euros, reforzando la organización del Festival y poniendo en valor el complejo lagunar y las zonas esteparias que comparten estos tres municipios. Y es que cabe recordar que se trata de un entorno de alto valor ecológica que forma parte de la Red Natura 2000 y alberga especies de gran interés a nivel europeo.

El III Festival Comarcal de Aves es fruto del trabajo coordinado de los ayuntamientos de Corral-Rubio, Higueruela y Pétrola, con sus respectivos alcaldes al frente. Una iniciativa que pone al encontró natural en el centro y que se ha consolidado como un ejemplo de colaboración institucional y visión comarcal, en la que cada municipio aporta su identidad dentro de un interesante proyecto común.

/Marta López/Fotos: Miguel Fuentes/