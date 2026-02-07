FOTOS | Aprender con las manos y mirar al cielo: los talleres del III Festival Comarcal de las Aves

El Complejo Lagunar de Pétrola se convierte de nuevo en protagonista del calendario medioambiental de la provincia de Albacete con la celebración del III Festival Comarcal de las Aves, una iniciativa que durante tres días reúne a municipios, instituciones y ciudadanía en torno a la conservación de la biodiversidad, la divulgación científica y el impulso del desarrollo rural sostenible.

Del 6 al 8 de febrero, los municipios de Corral-Rubio, Higueruela y Pétrola acogen el III Festival Comarcal de las Aves, una iniciativa que vuelve a aunar territorio, naturaleza y desarrollo rural alrededor de uno de los espacios naturales más singulares de la provincia de Albacete. Una edición más, la cita contaba con el respaldo de la Diputación, dentro de su decidida apuesta por el turismo sostenible, la conservación de la biodiversidad y la dinamización del medio rural.

La institución provincial acompaña nuevamente a este proyecto con una aportación cercana a los 10.000 euros, reforzando la organización del Festival y poniendo en valor el complejo lagunar y las zonas esteparias que comparten estos tres municipios. Y es que cabe recordar que se trata de un entorno de alto valor ecológica que forma parte de la Red Natura 2000 y alberga especies de gran interés a nivel europeo.

El III Festival Comarcal de Aves es fruto del trabajo coordinado de los ayuntamientos de Corral-Rubio, Higueruela y Pétrola, con sus respectivos alcaldes al frente. Una iniciativa que pone al encontró natural en el centro y que se ha consolidado como un ejemplo de colaboración institucional y visión comarcal, en la que cada municipio aporta su identidad dentro de un interesante proyecto común.

Atractivos talleres

A lo largo de este fin de semana, el III Festival Comarcal de las Aves ofrecía una programación amplia y accesible, pensada tanto para personas expertas como para público general y familias. El programa incluye rutas guiadas de observación, actividades de anillamiento científico, talleres de ciencia ciudadana, construcción de cajas nido, escucha de sonidos de la naturaleza, charlas divulgativas y mesas redondas, además de propuestas educativas para los más pequeños.

Lucas de las Heras y Joaquín Jiménez forman parte de de la Cooperativa Dendros, encontrándose entre el equipo organizador de las actividades del III Festival Comarcal de las Aves. Así, en relación a la intensa programación confeccionada para esta cita, desgranaba Luis de las Heras que “la idea era continuar con la línea que se venía haciendo en las dos ediciones anteriores”, especificando que el trabajo se centra “en las aves y en divulgar cómo son y los diferentes proyectos que hay sobre aves en nuestro territorio y en zonas cercanas”.

En este punto, comentaba este técnico en gestión de recursos naturales y anillador científico de aves que las ediciones anteriores del festival “funcionaron bien y se ha ido consolidando y creciendo”. De hecho, señalaba que de cara a esta tercera edición “hemos intentado darle un pequeño salto de calidad y hacer actividades que sean accesibles para todos los públicos”, pero también iniciativas para “ahondar un poco en los contenidos específicos y hemos intentado en proyectos más específicos como la migración de aves en otras zonas de Europa o el proyecto de reintroducción del ibis eremita”.

Pero exponía Luis de las Heras que el III Festival Comarcal de las Aves también cuenta con una vertiente “más social”, ya que los asistentes podrán disfrutar de actividades de “comunicación ambiental muy centrada en la divulgación”. En concreto, destacaba que “contamos con diferentes proyectos comunicativos”, pero también destacaba el encuentro que tiene lugar en el marco de este festival sobre “aves y feminismo”, centrado en conocer “el papel de las mujeres en la ornitología”.

Construcción de cajas nido

El crecimiento y consolidación de este Festival no se entienden sin el impulso inicial de Antonio Guillén, biólogo y gran conocedor del territorio, cuya idea original ha ido ganando dimensión hasta convertirse en una cita comarcal de referencia, gracias al respaldo de los ayuntamientos y al acompañamiento convencido de la Diputación de Albacete. Un Festival que encarna una forma de trabajar basada en creer en los recursos propios de los pueblos, acompañar a los municipios en sus iniciativas y transformar el patrimonio natural en un eje de desarrollo sostenible, concienciación ambiental y orgullo territorial.

En la mañana de este sábado, 7 de febrero, tenía lugar la inauguración del III Festival Comarcal de las Aves con la puesta en marcha en la Plaza Adolfo Suárez de Corral-Rubio de una feria de expositores y la entrega de premios del Concurso de Haikus de grullas. Posteriormente, se iniciaba un curioso taller en el que los participantes han podido construir cajas nido, estando bajo la coordinación de Ulula, SAO y Discite Natura.

Sobre este taller, detallaba Antonio Guillén a InfoCLM que en concreto los participantes han creado “cajas nido de mochuelo”, explicando que “es un ave esteparia que se encuentra un poco en declive”. Así esta iniciativa nace “con el objetivo de ayudar a este ave a nidificar”, concretando que esta actividad se encuentra enmarcada “en un proyecto que se lleva realizando desde hace varios años en la provincia de Albacete que se llama ‘Cada mochuelo a su majano’.

De este modo, concretaba que este taller trata de “potenciar la presencia de este ave en terrenos de cultivo”. Y es que, recordaba Guillén que el mochuelo “es un buen controlado de plagas” que pueden afectar a los terrenos de cultivo de la provincia de Albacete.

Una aplicación para la observación de aves

Pero además, en la mañana de este sábado, el centro sociocultural de Corral-Rubio acogía un taller sobre manejo de eBird, impartido por Fernando Alonso. Al respecto, manifestaba Antonio Guillén que “eBird es una aplicación que se utiliza a nivel global por los aficionados a la ornitología para hacer listas”, así bromeaba indicando que “es como una especie cazar Pokémon”. Explicaba que la aplicación “registra tu ubicación y entonces vas haciendo la lista de especie que vas observando”, actualizándose hasta tener nuestro propio ranking anual con el número de especies que hemos detectado.

Más allá de esto, la aplicación eBird también “sirve muchísimo, porque estos datos a veces pueden consultarse de forma pública o pidiendo permiso”, de modo que “las administraciones piden hacer un seguimiento de algunas aves o disponer de citas de especies que son un poco más específicas”, explicaba Antonio Guillén. Por todo ello, destacaba el “interés conservacionista” que tiene esta aplicación. Así, los asistentes al III Festival Comarcal de las Aves podían profundizar en el uso de esta aplicación de la mano de su coordinador regional, Fernando Alonso, quien impartía “un curso básico del uso y recursos avanzados y aplicaciones que tiene eBird”, concretaba.

Patrimonio natural que es un tesoro en la provincia de Albacete

La comarca del Monte Ibérico-Corredor de Almansa alberga una diversidad de ecosistemas poco habitual en el sureste peninsular. Junto al complejo lagunar endorreico, que puede llegar a superar las 25 lagunas en episodios húmedos, conviven amplias agroestepas que han favorecido históricamente la presencia de especies tan emblemáticas como la avutarda, el sisón o las grullas, siendo este uno de los pocos enclaves del entorno donde pueden observarse con regularidad.

Este particular mosaico de paisajes permite que en la zona se han citado cerca de 300 especies de aves, lo que convierte al territorio en un destino privilegiado para el turismo ornitológico, la investigación científica y la educación ambiental. Una riqueza natural que supone una oportunidad real para diversificar la economía local y generar actividad ligada al respeto y cuidado del entorno.

Más allá de su dimensión ambiental y tras lo visto en las experiencias previas, el Festival tiene un impacto directo en la dinamización de la economía local, atrayendo visitantes de otras provincias y comunidades autónomas, y generando movimiento en alojamientos, bares, comercios y servicios, especialmente en una época del año tradicionalmente alejada de los grandes flujos turísticos.

Actividades para este domingo

Durante el domingo, 8 de febrero, se sucederán diferentes actividades en las tres localidades. En el caso de Pétrola la Casa de la Cultura acogerá ‘Anillamiento científico de aves en la Laguna de Pétrola’ y el taller ‘Crea tu propio Diario de Naturaleza: las aves en tu cuaderno.

De la pedanía de Corral-Rubio, La Higuera, partirá a las 9:30 horas una ruta de observación de aves en Baños de San José y La Higuera. Además, en el centro sociocultural de la localidad se desarrollará la charla ‘¿Qué come un búho en la comarca del Corredor de Almansa?’.

En Higueruela se celebrará a partir de las 10:00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento un taller para escuchar los sonidos de la naturaleza. Pero también se celebrará la mesa redonda ‘Aves, mujeres y feminismo: una mirada transversal’.

