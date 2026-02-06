FOTOS | Donde el riesgo se vuelve belleza: el circo vuelve a conquistar Albacete

La pista del Teatro Circo de Albacete ya calienta motores para acoger una nueva edición de su cita más internacional. El Festival Internacional de Circo de Albacete celebra este año su mayoría de edad, reafirmando su papel como uno de los grandes referentes del circo contemporáneo a nivel mundial.

Del 5 al 22 de febrero, decenas de los mejores artistas circenses del planeta desplegarán todo su talento en una edición muy especial del Festival, que volverá a situar a Albacete en el centro del universo circense. Malabaristas, payasos, trapecistas y compañías procedentes de los cinco continentes se darán cita en la pista de uno de los recintos más bellos y emblemáticos del mundo dedicados a esta disciplina: el Teatro Circo de Albacete, escenario perfecto para la magia, el riesgo y la emoción del circo internacional.

El 19º Festival Internacional de Circo de Albacete contará con 40 artistas procedentes de 14 países, representando a cuatro continentes y una amplia diversidad de elementos circenses. La programación reúne disciplinas como el aro aéreo, la cuerda bamba, los equilibrios, el mástil chino, los malabares, el mano a mano, el pole aéreo, patines acrobáticos o la comicidad del clown, entre otras.

Las estrellas del particular “cielo” del Teatro Circo brillarán de una forma especial gracias al talento y a la magia de estos reconocidos profesionales de talla mundial. Artistas y compañías de Alemania, España, Italia, China, Cuba, México, Taiwán, Estados Unidos, Portugal, Japón, Rusia y Ucrania convertirán la pista del Teatro Circo de Albacete en un escaparate del mejor circo contemporáneo. En este punto, cabe destacar la amplia presencia de artistas ucranianos en esta nueva edición, un importante peso tanto en el plano artístico como simbólico.

Antonio Álvarez se ha puesto una vez más al frente de la dirección artística del Festival Internacional de Circo de Albacete, quien junto a su equipo, ha confeccionado un programa único en el que estarán presentes los mejores artistas circenses del momento. Una cita que asegura afrontar “con mucha ilusión y con muchos nervios porque nos jugamos mucho”, incidiendo en que el Festival de Circo de Albacete cuenta con un público que “cada año quiere más y al que cada año se le puede engañar menos”.

De este modo, aseguraba que el inmenso trabajo para dar vida a estas galas se mueve por un único objetivo: “seguir sorprendiendo al público”. En este punto, ponía de relieve que el Festival de Circo de Albacete es un espectáculo único que cuenta “con los mejores artistas del mundo”, intentando superarse en cada edición trayendo hasta el Teatro Circo innovadoras disciplinas circenses con la finalidad de que el público pueda ver “cosas todavía más increíbles”, comentaba Antonio Álvarez.

Un aspecto que reconocía forma parte de “la identidad de este Festival”, subrayando que el público fiel a esta cita se acerca nuevamente hasta este templo de la cultura en Albacete sabedor de que “verá cómo evoluciona cada disciplina”. En este punto insistía el director artístico del Festival Internacional de Circo de Albacete que al público le gusta saber que “un ejercicio que el año pasado era el más difícil, este año llega otro artista y bate ese récord”. Reconocía que “esa es la verdadera esencia del circo”, poniendo como ejemplo que “en unos Juegos Olímpicos un atleta puede llegar a hacer un triple salto mortal, algo que ya es una exageración, pero en el circo ya vamos por seis o siete saltos mortales”. Y es que, estos artistas son capaces de hacer sencillo lo imposible, aunque muchas veces estos números son tan excepcionales que “no se entiende cómo el ser humano puede llegar ahí”, manifestaba Antonio Álvarez.

Hacer reír al público de Albacete: todo un reto

Yevheniy y Mykola se conocieron en 2002 durante sus clases de artes circenses en su natal Ucrania. Fue encantes, con tan solo 14 años, cuando actuaron por primera vez como dúo en la disciplina que más tarde se convertiría en su arte favorito: la comedia.

Con una pasión por el escenario y siempre en busca de nuevas ideas creativas, estos dos alborotadores te llevan en un viaje a través de sus espectáculos de payasos que combinan comedia, malabarismo, magia y humor muy travieso, donde nada sale según lo planeado. “Esta es nuestra primera vez en España y es nuestro primer festival”, compartían estos artistas ucranianos sobre su participación en el Festival Internacional de Circo de Albacete.

Sobre la razón que les ha motivado para participar en este importante evento circense comentaban con El Digital de Albacete que “quemas mostrar nuestras actuaciones, y nuestro arte de clown desde Ucrania”. Un divertido número que quieren sacar una sonrisa al público albaceteño.

Sin embargo, confesaban Yevheniy y Mykola que no es nada fácil hacer reír a la gente. Al respecto, indicaban que “es algo muy difícil”, porque entre el público que disfruta de sus actuaciones “hay diferentes edades y también diferentes mentalidades”. Dúo Jeco trabaja sobre la pista para unir todas estas sensibilidades y hacer que pese a sus diferencias, todo el público pueda olvidar por unos instantes todos los problemas y divertirse con su arte.

Tras estudiar en la Academia de Artes Circenses de Kiev, estos amigos decidieron emprender un camino artístico juntos bajo como Dúo Jeco, llevando sus números a países como Australia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, así como en los espectáculos de Ovag Varieté en Alemania, y actualmente, en Imagine Circus de Lyon (Francia). Ahora tienen un nuevo reto: hacer reír al público del Festival Internacional de Circo de Albacete.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

Desde Cuba para cumplir el sueño de actuar bajo la cúpula del Teatro Circo de Albacete

Yanet y Abel son una pareja de artistas cubanos que ya saben lo que es participar en el Festival Internacional de Circo de Albacete, y es que esta es la segunda ocasión que participan en esta importante cita con una impresionante actuación en la que combinan acrobacias extremas y virtuosismo.

Dúo Life combina la fuerza del cabello y la dental con giros impresionantes en una actuación que deja al público sin palabras. Con un estilo audaz y elegante, estos dos artistas cubanos convierten lo imposible en arte.

Estos artistas circenses regresan a este festival para cumplir un sueño: “hacer nuestro número bajo la emblemática cúpula del Teatro Circo”. Y es que, en su anterior participación, el festival se tuvo que realizar sobre escenario del teatro y no sobre la pista debido a problemas técnicos. Por tanto, reconocían que “la altura le da otra perspectiva” a este número aéreo capilar y dental.

Han actuado en el Sachsenpalast Weihnachtszirkus, el Elmar Kretz Weihnachtszircus de Ravensburg en Alemania, Hansa-Park Varieté Show y han representado a su país en el Festival Internacional de Circo de Massy en Francia. Para realizar este número al nivel de estos artistas “es necesario entrenar a diario”, confesaban, incidiendo en que “debemos entrenar especialmente las cervicales para lograr un número al nivel que merece el público”.

Yanet González y Abel Domínguez saben lo que es trabajar duro y llevan por bandera la cultura del esfuerzo. Ellos son los primeros artistas de sus familias, ya que reconocían su pasión por el circo “no viene de una tradición familiar”. “Desde pequeños nos encantó el mundo del arte del circo”, compartían, y poco a poco se fueron formando hasta unir sus carreras profesionales como Dúo Life.

Los mejores artistas del mundo se dan cita en Albacete

Formar parte del elenco del Festival Internacional de Circo de Albacete supone un “inmenso prestigio” para los artistas, confirmaba Ricardo Beléndez, gerente de Cultural Albacete y director del Teatro Circo. De hecho, confirmaba que “hay artistas que fueron premiados en ediciones pasadas y deciden volver a repetir en Albacete”, lo que supone la oportunidad de que el público albaceteño pueda disfrutar de “auténticos numerazos”. Y es que, aseguraba que estos artistas circenses llegan al Teatro Circo dispuestos a alzarse con el Cirquijote de Oro, reconociendo que “esto no solo supone prestigio para el Festival, sino que también se traduce en el esfuerzo de gente que quiere volver a superar lo que ya hizo hace tiempo con un número diferente”.

“Nosotros no tenemos premios económicos”, ponía de relieve Ricardo Beléndez, insistiendo en que el mejor premio que brinda el Festival Internacional de Circo de Albacete a estos artistas es “el prestigio”. De hecho, su participación en esta destacada cita supone a muchos de estos profesionales un trampolín para conseguir importantes contratos en destacados circos y compañías.

Pero si hay un reconocimiento que valoran especialmente tanto profesionales como quienes posteriormente deciden apostar por el talento de estos artistas circenses es el que otorga el público del Festival Internacional de Circo de Albacete. Al respecto, manifestaba el director del Teatro Circo que “lo que más valoran ellos, a nivel de curriculum, es que les den los premios del público”, recordando que uno de ellos está destinado a una artista femenina, nacido del especial homenaje de la Diputación de Albacete a la icónica Linda Baker. Y es que confirmaba Beléndez que “llevarse el premio del público de un festival como el nuestro abre muchísimas puertas”.

Pero además de enfrentarse al ojo crítico del público, estos artistas circenses defenderán sus espectaculares números ante un prestigioso jurado internacional. En concreto, el Festival Internacional de Circo de Albacete cuenta con un jurado compuesto por expertos de renombre mundial en el arte circense, aportando cada uno de ellos una vasta experiencia y una perspectiva única, lo que garantiza que los mejores talentos sean reconocidos y premiados.

Un número de diábolo único

Desde Japón y con sus mágicos diábolos llegaba Akira Fukawa por primera vez al Festival Internacional de Circo de Albacete. Así, no dudaba en mostrar su emoción por poder formar parte de esta importante cita, explicando que “me llamaron hace unos años, pero no pude venir porque tenía otros contratos cerrados”, pero finalmente el artista japonés ha aterrizado en el Teatro Circo de Albacete.

Akira es un artista de diábolo reconocido internacionalmente por su técnica excepcional y expresivas actuaciones, casi danzantes. A través de numerosas apariciones en producciones, ha perfeccionado su dominio de la expresión física y la comunicación escénica. El japonés es uno de los pocos artistas del mundo capaces de manipular cuatro diábolo simultáneamente y ofrece al público actos de extraordinaria potencia y precisión que le han valido el reconocimiento mundial.

Pero además, Akira es capaz de hacer magia con sus diábolos, y es que es conocido por ser el primer artista del país nipón en realizar con éxito un truco con cinco diábolos en un festival de circo. Un número sorprendente con el que promete dejar sin palabras al público de Albacete, quien además aseguraba haber quedado cautivado por la belleza del Teatro Circo de Albacete: “es muy bonito, me encantan todas las estrellas”.

Durante estos días, Akira compartirá su talento, creatividad y vitalidad en el Festival Internacional de Circo de Albacete. Un artista que en su país natal ha participado en el aclamado espectáculo ‘GEAR’, así como en las producciones de circo contemporáneo ‘YOHA’ y ‘SHINKA’; pero además ha sido reconocido con el Premio Especial en el festival Mondial du Cirque de Demain en París. Con su número hipnótico, Akira atrae al público allá donde actúa a un mundo misterioso y emocionalmente rico, lleno de movimiento y vida.

Sorprendentes equilibrios para dejar sin palabras al público de Albacete

Con su impactante número de equilibrios llegaban desde México Gabriela Ramos y Omar Lazanco dispuestos a dejar boquiabierto al público del Festival Internacional de Circo de Albacete. En concreto, participan en esta importante cita circense con una cuidada actuación de equilibrio con percha.

Gabriela y Omar provienen de familias ajenas al mundo del espectáculo y se conocieron por casualidad en un circo de México en 2013. Una coincidencia que fructificó en 2016 cuando ambos decidieron compartir su pasión por las artes circenses y dar vida a un espectáculo juntos: Perch Balancing Act.

Desde entonces han llevado su espectáculo único numerosos puntos del mundo, actuando en países como China, Canadá, México, Perú, España, Guatemala, Francia, Inglaterra, Hong Kong y Turquía. Siempre buscando superarse, Dúo Go llega al Festival Internacional de Circo de Albacete con un show que lleva el equilibrio a otro nivel. Sobre su número comentaban estos artistas que “yo balanceo y hago equilibrio con un tubo en la frente y mi compañera se sube para hacer también equilibrios”.

Un tubo que desvelaban “tiene cerca de 7 metros de altura”, incidiendo en que “alcanzamos una altura total de 9 metros”. Una altura de vértigo sobre la que Gabriela realiza equilibrios con la cabeza o la mano, mientras Omar llega hasta subir y bajar por una escalera. Pero no con todo, “al final ella se gira de las cervicales”, explicaban.

Un número espectacular que requiere de mucho entrenamiento y preparación específica. Manifestaban estos artistas mexicanos que “tratamos de ir innovando y creciendo poco a poco en cada ensayo”, añadiendo que “llevamos ocho años con este acto y nos sentimos muy felices de estar por primera vez en el Festival Internacional de Circo de Albacete”.

Además, aseguraban que “habíamos visto muchas fotos y vídeos del Teatro Circo”, confesando que “siempre habíamos querido estar aquí”. De este modo desvelaban Omar y Gabriela que “cuando llegamos y lo pisamos fue totalmente diferente, es otra sensación”, asegurando estar “nerviosos de ver cómo se respira con la gente”.

El verdadero espíritu del circo

Es precisamente esa sorpresa y el buscar el más difícil todavía donde reside la esencia del Festival Internacional de Circo de Albacete, que con 19 años de trayectoria aún sigue haciendo soñar al público con un espectáculo que promete dejarlo sin palabras. Una maquinaria que se activa nada más bajar el telón, con el objetivo de contar con nuevos y sorprendentes números para la siguiente edición. Sobre esta labor aseguraba Antonio Álvarez que cuando inician ese trabajo de búsqueda “vemos nuevamente a artistas con números que cuando los ves piensas que no es posible lo que hacen porque conlleva un riesgo increíble”.

Detrás de cada salto, cada equilibrio, cada lanzamiento o cada pirueta hay innumerables entrenamientos, un altísimo nivel de exigencia y un sacrificio constante. Al respecto, expresaba que “el artista de circo es de otra pasta”, incidiendo en que ser artista circense “es una vocación, una ilusión y una pasión por este trabajo y por sorprender a los demás”. Y es que reconocía que es precisamente esto “lo que hace que cada día te levantes con más fuerza”.

Más allá de la espectacularidad y de la técnica de cada uno de los números que ejecutan estos artistas, reconocía Antonio Álvarez que “no solo buscamos eso, sino también el cómo se hace”. Es precisamente en esa manera de realizar su actuación “donde el artista circo crea una evolución, mezclando otras artes como la música, la danza o el teatro”, puntualizaba el director artístico de este festival, poniendo de relieve que en la actualidad “además del ejercicio, se valora cómo creas esa sensibilidad para que el público vea que el circo tiene también cuenta con esa sensibilidad de las artes escénicas” y reconociendo que todo ello convierte al circo “en el mayor espectáculo del mundo”.

