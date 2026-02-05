El mayor espectáculo del mundo vuelve a alzarse en Albacete. La pista del emblemático Teatro Circo se transformará, una vez más, en el escenario de impactantes números circenses capaces de dejar al público sin aliento. El 19º Festival Internacional de Circo de Albacete regresa cargado de emoción, belleza y propuestas artísticas sorprendentes que prometen convertir cada función en una experiencia inolvidable.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto de archivo

Las galas del Festival Internacional de Circo de Albacete

El 19º Festival Internacional de Circo de Albacete contará con 40 artistas procedentes de 14 países, representando a cuatro continentes y una amplia diversidad de elementos circenses. La programación reúne disciplinas como el aro aéreo, la cuerda bamba, los equilibrios, el mástil chino, los malabares, equilibrios, el mano a mano, el pole aéreo, patines acrobáticos o la comicidad del clown, entre otras.

Las estrellas del particular “cielo” del Teatro Circo brillarán de una forma especial gracias al talento y a la magia de estos reconocidos profesionales de talla mundial. Artistas y compañías de Alemania, España, Italia, China, Cuba, México, Taiwán, Estados Unidos, Portugal, Japón, Rusia y Ucrania convertirán la pista del Teatro Circo de Albacete en un escaparate del mejor circo contemporáneo. En este punto, cabe destacar la amplia presencia de artistas ucranianos en esta nueva edición, un importante peso tanto en el plano artístico como simbólico.

Festival Internacional de Circo de Albacete/ Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Artistas que llegan desde cualquier parte del mundo para competir en la que muchos ya consideran como una cita ineludible del circo a nivel internacional. Y es que, formar parte del Festival Internacional de Circo de Albacete, y además lograr alzarse con alguno de los galardones, supone no solo un inmenso orgullo para estos artistas, sino también un trampolín a nuevas ofertas laborales en los mejores circos y espectáculos del mundo.

Festival Internacional de Circo de Albacete/ Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Así, el Festival Internacional de Circo de Albacete cuenta con una primera fase de concurso integrada por tres galas. En concreto, las galas Dulcinea y Sancho Panza son las dos semifinales en las que se divide a los artistas en esta primera fase de la competición. Ambas galas contarán con tres sesiones diferentes, pudiendo disfrutarse la Gala Dulcinea el jueves, 5 de enero, a las 20:00 horas y el sábado, 7 de febrero, con pases a las 17:00 horas y 20:30 horas. En el caso de la Gala Sancho Panza, se desarrollará el viernes, 6 de febrero, a las 20:00 horas y el domingo, 8 de febrero, a las 17:00 y 20:30 horas.

Los mejores números de cada una de estas galas, seleccionados por el criterio del prestigioso jurado internacional del evento, conformarán el cartel para la siguiente fase del concurso. Se trata de la Gala Don Quijote, que acogerá el Teatro Circo de Albacete el próximo 9 de febrero y donde se entregarán los tan esperados premios de este año.

Una gala que pondrá fin a la fase de concurso del Festival Internacional de Circo, pero no a las galas repletas de adrenalina, humor y belleza. A continuación con una selección de números circenses de todos los artistas participantes en esta nueva edición el público podrá disfrutar de las 15 sesiones de la Gala de las Estrellas que se extenderán desde el 11 de febrero hasta el próximo 22 de febrero. Una quincena de galas durante 10 días con el objetivo de que nadie se quede sin ver el mejor circo que se hace actualmente en todo el mundo.

Un trampolín para los mejores artistas circenses

Formar parte del elenco del Festival Internacional de Circo de Albacete supone un “inmenso prestigio” para los artistas, confirmaba el director del Teatro Circo y gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez. De hecho, confirmaba que “hay artistas que fueron premiados en ediciones pasadas y deciden volver a repetir en Albacete”, lo que supone la oportunidad de que el público albaceteño pueda disfrutar de “auténticos numerazos”. Y es que, aseguraba que estos artistas circenses llegan al Teatro Circo dispuestos a alzarse con el Cirquijote de Oro, reconociendo que “esto no sople supone prestigio para el Festival, sino que también se traduce en el esfuerzo de gente que quiere volver a superar lo que ya hizo hace tiempo con un número diferente”.

“Nosotros no tenemos premios económicos”, ponía de relieve Ricardo Beléndez, insistiendo en que el mejor premio que brinda el Festival Internacional de Circo de Albacete a estos artistas es “el prestigio”. De hecho, su participación en esta destacada cita supone a muchos de estos profesionales una ventana abierta para conseguir importantes contratos en destacados circos y compañías.

Pero si hay un reconocimiento que valoran especialmente tanto profesionales como quienes posteriormente deciden apostar por el talento de estos artistas circenses es el que otorga el público del Festival Internacional de Circo de Albacete. Al respecto, manifestaba el director del Teatro Circo que “lo que más valoran ellos, a novel de curriculum, es que les den los premios del público”, recordando que uno de ellos está destinado a una artista femenina nacido del especial homenaje de la Diputación de Albacete a la icónica Linda Baker. Y es que, confirmaba Beléndez que “llevarse el premio del público de un festival como el nuestro abre muchísimas puertas”.

Pero además de enfrentarse al ojo crítico del público, estos artistas circenses defenderán sus espectaculares números ante un prestigioso jurado internacional. En concreto, el Festival Internacional de Circo de Albacete cuenta con un jurado compuesto por expertos de renombre mundial en el arte circense, aportando cada uno de ellos una vasta experiencia y una perspectiva única, lo que garantiza que los mejores talentos sean reconocidos y premiados.

Un espectáculo único en el mundo muy arraigado en Albacete

Una edición que consolida este evento cultural como uno de los grandes referentes mundiales del circo contemporáneo y como una de las principales apuestas culturales de Albacete capital y provincia. Y es que los datos del público que podrá disfrutar del Festival Internacional de Circo de Albacete en esta nueva edición, refleja la importancia de esta cita. En concreto, a falta de cerrarse los datos definitivos de esta nueva edición, más de 3.500 personas tendrán la oportunidad de sumergirse en este espectáculo circense único, en grupos organizados desde 31 municipios y 15 colectivos, tratándose de una cifra que evidencia el fuerte arraigo de este evento.

Habilidad, pasión y arte circense se darán la mano del 5 al 22 de febrero de 2026 en un verdadero templo de la cultura: el Teatro Circo de Albacete. Y es que, este espacio es “único en el mundo”, aseguraba el gerente del Consorcio Cultural Albacete y director del Teatro Circo, Ricardo Beléndez, considerando que se trata de una de las claves del éxito del Festival Internacional de Circo de Albacete. Al respecto, expresaba sobre este emblema de la ciudad que “es muy especial y una maravilla”, subrayando que un festival de estas características “no se podría hacer en ningún otro teatro circo, ya que no existen más”.

Además de contar con un escenario único, Ricardo Beléndez, también ponía de relieve la fuerte apuesta que ha realizado la ciudad y la provincia de Albacete por su Festival Internacional de Circo, esperando que “esto dure toda la vida”. Pero, más allá de esto, esta cita circense sigue cumpliendo años y aumentando su longevidad gracias al público, que año tras año decide dejarse llevar por la magia del Circo. Al respecto, desvelaba el director del Teatro Circo, que precisamente por la alta demanda, en esta nueva edición “hemos tenido que ampliar varias galas más”, y es que advertía de que “quedan apenas unas localidades sueltas” para algunas de las más de una veintena de galas de este 19º Festival Internacional de Circo de Albacete.

Esta espectacular cita circense conquista edición tras edición a público tanto de dentro como de fuera de Albacete. En este punto, desvelaba Beléndez a El Digital de Albacete que debido a las peticiones que se han solicitado por parte de grupos organizados, “hay un altísimo porcentaje de estas entradas que se han vendido fuera de Albacete”. Al respecto, incidía en director del Teatro Circo que “esto significa que muchos espectadores vienen a Albacete aposta para este festival”, siendo con total probabilidad “una de las actividades culturales que más público foráneo trae a nuestra ciudad”.

Festival Internacional de Circo de Albacete/ Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

El Festival Internacional de Circo de Albacete no es solo una sucesión de números extraordinarios, sino una experiencia que se vive con los cinco sentidos y se guarda en la memoria. Un encuentro donde la excelencia artística, el cuidado por los detalles y el respeto absoluto al espectador se dan la mano para crear algo irrepetible. Del 5 al 22 de febrero, Albacete deja de ser solo una ciudad para convertirse en un lugar donde la magia existe, el asombro es real y el circo alcanza su máxima expresión.

/Marta López/