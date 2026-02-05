Donde los sueños vuelan y el riesgo se convierte en arte: regresa el Festival Internacional de Circo de Albacete

La pista del Teatro Circo de Albacete se prepara para volver a latir al ritmo del asombro. Sobre ella, las grandes estrellas del circo internacional desplegarán su magia a través de números imposibles, cargados de adrenalina, belleza y una perfección que desafía la lógica. Artistas de prestigio mundial que desarrollan su carrera en los escenarios más importantes del planeta y que ahora recalan en la capital albaceteña con motivo del 19º Festival Internacional de Circo de Albacete.

Una cita cultural irrepetible que, tras superar su mayoría de edad, se ha consolidado como uno de los grandes referentes del circo contemporáneo y como un evento profundamente arraigado en la ciudad. En esta nueva edición, Albacete volverá a convertirse en el epicentro de la emoción y la sorpresa, reuniendo a artistas procedentes de todos los rincones del mundo dispuestos a llevar el espectáculo más allá de los límites de lo imaginable. Acróbatas de fama internacional, malabaristas virtuosos y creadores del asombro conforman un elenco excepcional que promete dejar al público sin aliento y grabar cada función en la memoria colectiva.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

Los mejores artistas del mundo se dan cita en Albacete

Formar parte del elenco del Festival Internacional de Circo de Albacete supone un “inmenso prestigio” para los artistas, confirmaba Ricardo Beléndez, gerente de Cultural Albacete y director del Teatro Circo. De hecho, confirmaba que “hay artistas que fueron premiados en ediciones pasadas y deciden volver a repetir en Albacete”, lo que supone la oportunidad de que el público albaceteño pueda disfrutar de “auténticos numerazos”. Y es que, aseguraba que estos artistas circenses llegan al Teatro Circo dispuestos a alzarse con el Cirquijote de Oro, reconociendo que “esto no solo supone prestigio para el Festival, sino que también se traduce en el esfuerzo de gente que quiere volver a superar lo que ya hizo hace tiempo con un número diferente”.

“Nosotros no tenemos premios económicos”, ponía de relieve Ricardo Beléndez, insistiendo en que el mejor premio que brinda el Festival Internacional de Circo de Albacete a estos artistas es “el prestigio”. De hecho, su participación en esta destacada cita supone a muchos de estos profesionales un trampolín para conseguir importantes contratos en destacados circos y compañías.

Pero si hay un reconocimiento que valoran especialmente tanto profesionales como quienes posteriormente deciden apostar por el talento de estos artistas circenses es el que otorga el público del Festival Internacional de Circo de Albacete. Al respecto, manifestaba el director del Teatro Circo que “lo que más valoran ellos, a nivel de curriculum, es que les den los premios del público”, recordando que uno de ellos está destinado a una artista femenina, nacido del especial homenaje de la Diputación de Albacete a la icónica Linda Baker. Y es que confirmaba Beléndez que “llevarse el premio del público de un festival como el nuestro abre muchísimas puertas”.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

Pero además de enfrentarse al ojo crítico del público, estos artistas circenses defenderán sus espectaculares números ante un prestigioso jurado internacional. En concreto, el Festival Internacional de Circo de Albacete cuenta con un jurado compuesto por expertos de renombre mundial en el arte circense, aportando cada uno de ellos una vasta experiencia y una perspectiva única, lo que garantiza que los mejores talentos sean reconocidos y premiados.

Objetivo: seguir sorprendiendo al público de Albacete

El 19º Festival Internacional de Circo de Albacete contará con 40 artistas procedentes de 14 países, representando a cuatro continentes y una amplia diversidad de elementos circenses. La programación reúne disciplinas como el aro aéreo, la cuerda bamba, los equilibrios, el mástil chino, los malabares, el mano a mano, el pole aéreo, patines acrobáticos o la comicidad del clown, entre otras.

Las estrellas del particular “cielo” del Teatro Circo brillarán de una forma especial gracias al talento y a la magia de estos reconocidos profesionales de talla mundial. Artistas y compañías de Alemania, España, Italia, China, Cuba, México, Taiwán, Estados Unidos, Portugal, Japón, Rusia y Ucrania convertirán la pista del Teatro Circo de Albacete en un escaparate del mejor circo contemporáneo. En este punto, cabe destacar la amplia presencia de artistas ucranianos en esta nueva edición, un importante peso tanto en el plano artístico como simbólico.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

Antonio Álvarez se ha puesto una vez más al frente de la dirección artística del Festival Internacional de Circo de Albacete, quien junto a su equipo, ha confeccionado un programa único en el que estarán presentes los mejores artistas circenses del momento. Una cita que asegura afrontar “con mucha ilusión y con muchos nervios porque nos jugamos mucho”, incidiendo en que el Festival de Circo de Albacete cuenta con un público que “cada año quiere más y al que cada año se le puede engañar menos”.

De este modo, aseguraba que el inmenso trabajo para dar vida a estas galas se mueve por un único objetivo: “seguir sorprendiendo al público”. En este punto, ponía de relieve que el Festival de Circo de Albacete es un espectáculo único que cuenta “con los mejores artistas del mundo”, intentando superarse en cada edición trayendo hasta el Teatro Circo innovadoras disciplinas circenses con la finalidad de que el público pueda ver “cosas todavía más increíbles”, comentaba Antonio Álvarez.

Un aspecto que reconocía forma parte de “la identidad de este Festival”, subrayando que el público fiel a esta cita se acerca nuevamente hasta este templo de la cultura en Albacete sabedor de que “verá cómo evoluciona cada disciplina”. En este punto insistía el director artístico del Festival Internacional de Circo de Albacete que al público le gusta saber que “un ejercicio que el año pasado era el más difícil, este año llega otro artista y bate ese récord”. Reconocía que “esa es la verdadera esencia del circo”, poniendo como ejemplo que “en unos Juegos Olímpicos un atleta puede llegar a hacer un triple salto mortal, algo que ya es una exageración, pero en el circo ya vamos por seis o siete saltos mortales”. Y es que, estos artistas son capaces de hacer sencillo lo imposible, aunque muchas veces estos números son tan excepcionales que “no se entiende cómo el ser humano puede llegar ahí”, manifestaba Antonio Álvarez.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

El verdadero espíritu del circo

Es precisamente esa sorpresa y el buscar el más difícil todavía donde reside la esencia del Festival Internacional de Circo de Albacete, que con 19 años de trayectoria aún sigue haciendo soñar al público con un espectáculo que promete dejarlo sin palabras. Una maquinaria que se activa nada más bajar el telón, con el objetivo de contar con nuevos y sorprendentes números para la siguiente edición. Sobre esta labor aseguraba Antonio Álvarez que cuando inician ese trabajo de búsqueda “vemos nuevamente a artistas con números que cuando los ves piensas que no es posible lo que hacen porque conlleva un riesgo increíble”.

Detrás de cada salto, cada equilibrio, cada lanzamiento o cada pirueta hay innumerables entrenamientos, un altísimo nivel de exigencia y un sacrificio constante. Al respecto, expresaba que “el artista de circo es de otra pasta”, incidiendo en que ser artista circense “es una vocación, una ilusión y una pasión por este trabajo y por sorprender a los demás”. Y es que reconocía que es precisamente esto “lo que hace que cada día te levantes con más fuerza”.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

Más allá de la espectacularidad y de la técnica de cada uno de los números que ejecutan estos artistas, reconocía Antonio Álvarez que “no solo buscamos eso, sino también el cómo se hace”. Es precisamente en esa manera de realizar su actuación “donde el artista circo crea una evolución, mezclando otras artes como la música, la danza o el teatro”, puntualizaba el director artístico de este festival, poniendo de relieve que en la actualidad “además del ejercicio, se valora cómo creas esa sensibilidad para que el público vea que el circo tiene también cuenta con esa sensibilidad de las artes escénicas” y reconociendo que todo ello convierte al circo “en el mayor espectáculo del mundo”.

Un festival de circo único en el mundo

A lo largo de estos años el Festival Internacional de Circo de Albacete ha ido consolidándose y ganando en prestigio, motivo por el que los mejores artistas circenses del mundo quieren estar presentes en esta cita. De hecho, confesaba Antonio Álvarez que “son más de 200 propuestas las que recibimos cada año”, incidiendo en que desafortunadamente “no se puede traer a todos los artistas y la lista de espera de los que no pueden venir este año o al siguiente es grandísima”.

En este punto, comentaba el director artístico del Festival Internacional de Circo de Albacete que “nunca hemos intentado ser los mejores, simplemente que el público vea a los mejores”. Así, de forma progresiva este festival se ha ido haciendo hueco entre los mejores del mundo. Sobre las comparaciones, recordaba que festivales como el de Montecarlo o el de París llevan casi 5 décadas de trayectoria a sus espaldas, incidiendo en que “nosotros seguimos siendo unos niños su al lado”, sin embargo, “a nivel técnico y artístico no, porque hay artistas que han estado en Montecarlo, en París, en Latina o en Budapest que también están en Albacete”. Por todo ello cabe destacar que el Festival Internacional de Circo de Albacete “está al nivel de los mejores”.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

“Nunca hemos intentado ser el mejor festival, siempre hemos luchado y trabajado para lo que el circo y el público se merece, que es contar con los mejores artistas del mundo”, reflexionaba Antonio Álvarez, y es que el director artístico del Festival Internacional de Circo de Albacete y su equipo lo tienen claro: “lo que sí queremos es ser únicos”.

De este modo, ponía de relieve que el Festival Internacional de Circo de Albacete “es único en muchas cosas”, ya que se trata del único que se hace en un teatro circo, precisamente el más antiguo de los que existen, siendo esto algo que “solo pasa en Albacete”, manifestaba. Pero además incidía en que este es un festival “puro, con artistas que vienen a darlo todo, y es que no solo es un espectáculo, sino también una competición”.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

Una cita con un público fiel

Habilidad, pasión y arte circense se darán la mano del 5 al 22 de febrero de 2026 en un verdadero templo de la cultura: el Teatro Circo de Albacete. Y es que, este espacio es “único en el mundo”, aseguraba el gerente del Consorcio Cultural Albacete y director del Teatro Circo, Ricardo Beléndez, considerando que se trata de una de las claves del éxito del Festival Internacional de Circo de Albacete. Al respecto, expresaba sobre este emblema de la ciudad que “es muy especial y una maravilla”, subrayando que un festival de estas características “no se podría hacer en ningún otro teatro circo, ya que no existen más”.

Además de contar con un escenario único, Ricardo Beléndez, también ponía de relieve la fuerte apuesta que ha realizado la ciudad de Albacete por su Festival Internacional de Circo, esperando que “esto dure toda la vida”. Pero, más allá de esto, esta cita circense sigue cumpliendo años y aumentando su longevidad gracias al público, que año tras año decide dejarse llevar por la magia del Circo. Al respecto, desvelaba el director del Teatro Circo, que precisamente por la alta demanda, en esta nueva edición “hemos tenido que ampliar dos galas más”, y es que advertía de que “quedan apenas unas localidades sueltas” para algunas de las más de una veintena de galas de este 19º Festival Internacional de Circo de Albacete.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

Esta espectacular cita circense conquista edición tras edición a público tanto de dentro como de fuera de Albacete. En este punto, desvelaba Beléndez a El Digital de Albacete que debido a las peticiones que se han solicitado por parte de grupos organizados, “hay un altísimo porcentaje de estas entradas que se han vendido fuera de Albacete”. Al respecto, incidía en director del Teatro Circo que “esto significa que muchos espectadores vienen a Albacete aposta para este festival”, siendo con total probabilidad “una de las actividades culturales que más público foráneo trae a nuestra ciudad”.

La labor social del Festival Internacional de Circo de Albacete

Pero más allá de ser uno de los eventos culturales más importantes para la ciudad de Albacete, Ricardo Beléndez también destacaba la “labor social” que desarrolla el Festival Internacional de Circo. Al respecto, indicaba el gerente de Cultural Albacete que “muy poca gente sabe que alumnos ucranianos refugiados y escolarizaos en nuestra provincia tienen la oportunidad de venir y van a poder encontrarse con su gente”, y es que esta edición contará con un nutrido grupo de artistas de Ucrania. Al respecto, señalaba que “para cualquier ciudadano puede parecer una tontería, pero para ellos no lo es”, ya que “supone acercarse al país del que han tenido que escapar debido a la guerra”.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

Del mismo modo, ponía de relieve Beléndez otra de las vertientes sociales de esta cita, y es que “es el único de festival de circo en España que cuenta con una audiodescripción de la mano de la ONCE para personas con discapacidad visual”. En este punto, detallaba que “la persona que dirige este programa viene desde París y realiza un trabajo previo que es brutal”, ya que “para identificar lo que está pasando, cuenta a estos espectadores todos los objetos que aparecen en la pista, qué significa cada uno de los ejercicios, como por ejemplo hacer un mortal o dar una vuelta…”.

Además, sostenía que estos espectadores “tienen que tocar los instrumentos y la ropa y caras de los artistas para que cuando se lo narran sepan identificar lo que está sucediendo”. De este modo, el Festival Internacional de Circo apuesta también por ser una cita cultural inclusiva, tratando acercar a todos los espectadores la magia del mayor espectáculo del mundo.

El circo habla un lenguaje universal que comprenden incluso quienes no comparten el mismo idioma. Así, el Festival Internacional de Circo se abre a programas de inclusión social para que todo el público pueda sumergirse en estos importantes números. Por todo ello, sostenía el director del Teatro Circo, “este festival ni es solo una actividad cultural, sino que cuenta con una vertiente social e integradora”, convirtiéndose “en un lugar de encuentro y de paz”, y es que consideraba que el Festival Internacional de Circo de Albacete es sinónimo de “sorpresa, trabajo, mucho riesgo y encuentro pacífico”.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

¿Hacia dónde camina el Festival Internacional de Circo de Albacete?

Un Festival que camina con la mirada puesta en su 20º edición, un especial aniversario que esperan afrontar con la misma magia e ilusión de siempre. Y es que, bromeaba Antonio Álvarez con que “estoy seguro de que si mañana se pusieran a la venta las entradas para el año que viene se venderían”, porque garantizaba que “nadie se lo quiere perder”.

En relación al futuro de este importante evento cultural para la ciudad de Albacete apuntaba su director artístico que “lo que pretendemos es seguir creciendo, seguir viendo a los mejores, tener cada vez más público y ojalá y contar cada vez con más empresas y patrocinadores que apoyen el Festival”. Y es que reivindicaba este respaldo imprescindible para que el Festival Internacional de Circo continúe creciendo porque que “vamos a cumplir 20 años y somos uno de los mejores eventos de circo del mundo”.

Festival Internacional de Circo de Albacete / Foto: Miguel Fuentes

Cuando se apaguen las luces en cada una de estas galas y comience el espectáculo, el público del Festival Internacional de Circo de Albacete volverá a contener la respiración. La pista del Teatro Circo se convertirá en un universo donde lo imposible cobra forma, el riesgo se transforma y la emoción estalla en cada aplauso. El Festival Internacional de Circo de Albacete no solo eleva el listón del asombro, sino que reafirma a la ciudad como capital mundial de la emoción, demostrando que aquí, bajo la cúpula del Teatro Circo, los sueños no caminan: vuelan.

/Marta López/Fotos: Miguel Fuentes/