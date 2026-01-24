Así es la reforma del quirófano de Traumatología que mejora la atención en el Hospital de Hellín

La Gerencia de Atención Integrada de Hellín, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha reformado el quirófano de Traumatología del Hospital para mejorar la asistencia sanitaria a los pacientes. Una intervención en la que se han invertido más de 50.000 euros.

La actuación ha consistido en la sustitución del suelo por uno con mayores prestaciones. De la misma forma se ha procedido a un nuevo revestimiento de paredes con PVC, una vez realizadas las labores de preparación de paramentos verticales y colocación del nuevo recubrimiento. Igualmente se han revisado todas las instalaciones, desarrollando tareas avanzadas de mantenimiento y adecuación, así como pintado y acabados.

Una vez llevados a cabo estos trabajos de reforma, se ha adquirido y colocado una nueva lámpara quirúrgica que dispone de doble cúpula y amplio campo de visión. Este nuevo equipamiento garantiza la mejor iluminación en intervenciones que necesitan gran precisión. Para completar la mejora de la sala, se han adquirido dos armarios adaptados a la esterilidad que requiere el área quirúrgica.

Los servicios de Traumatología y Cirugía Ortopédica son los que realizan las intervenciones en este quirófano. Gracias a esta reforma, ahora se dispone de un espacio más avanzado técnica y estructuralmente, con mayor garantía y seguridad para pacientes y profesionales sanitarios.

Con esta actuación se completa el proceso de optimización del bloque quirúrgico iniciado en 2016. En este tiempo se ha incorporado material de alta tecnología sanitaria como son un Arco en C, un equipo portátil de Rayos, dos torres de cirugía, cuatro lámparas de quirófano, cuatro mesas de quirófano, un respirador y una mesa de anestesia. Lo que supone una inversión total del Gobierno de Castilla-La Mancha que supera los 635.000 euros.

Durante el periodo en que se ha emprendido la reforma del quirófano, se ha adaptado la actividad del resto del bloque para poder asumir las intervenciones traumatológicas urgentes.