La provincia de Albacete se luce en FITUR: fiestas únicas repletas de identidad

Las celebraciones populares y fiestas de la provincia de Albacete, seña de identidad de cada territorio, han brillado con luz propia este viernes en FITUR, convertidas en auténticos emblemas culturales y en un potente motor social, económico y turístico. Tradiciones arraigadas que trascienden fronteras y que sitúan a la provincia en el mapa internacional del turismo de experiencias.

Lo han hecho de la mano de los municipios que ya cuentan con el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico Internacional, como las Fiestas Mayores de Almansa, la Semana Santa de Hellín o la Feria de Albacete; y también de aquellos que trabajan con firmeza para alcanzarlo, como la Semana Santa de Tobarra y las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra, que además aspiran a ser declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Durante el Día de la Provincia de Albacete en FITUR, celebrado bajo el lema ‘Albacete todoterreno. Tu destino por mil caminos’, el presidente de la Diputación, Santi Cabañero, ha puesto en valor el significado real de estas distinciones. Ha subrayado que no se trata de títulos simbólicos, sino de un aval a la calidad cultural, organizativa y humana de unas fiestas que generan economía local, empleo y orgullo colectivo, además de ofrecer experiencias únicas al visitante.

“Es un marchamo de calidad que reconoce que en ese lugar existe algo único en el mundo y que merece ser conocido desde cualquier punto del planeta”, ha señalado Cabañero, destacando el esfuerzo sostenido que hay detrás de cada reconocimiento. En este sentido, ha reiterado el respaldo de la Diputación a Elche de la Sierra y Tobarra para avanzar conjuntamente hacia las distinciones a las que aspiran, recordando que “cuando una fiesta crece y se reconoce, no gana solo un municipio, gana toda la provincia”.

Fiestas Mayores de Almansa: tradición y espectáculo en perfecta armonía

Las Fiestas Mayores de Almansa, que se celebran del 30 de abril al 6 de mayo en honor a la Virgen de Belén, transforman la ciudad en un escenario continuo de música, pólvora, devoción y convivencia, donde confluyen las tradiciones manchegas y levantinas.

Una celebración singular que se articula en torno a una doble esencia: la tradición vecinal que vertebra la Junta Festera de Calles y el componente épico de los Moros y Cristianos, coordinado por la Agrupación de Comparsas. Así lo ha explicado la alcaldesa, Pilar Callado, quien ha puesto el acento en la unidad, la implicación ciudadana y la singularidad que han hecho merecedora a la fiesta de su reconocimiento internacional, sumando además el papel institucional del Ayuntamiento como tercer pilar.

El presidente de la Agrupación de Comparsas, Francisco Millán, ha destacado la magnitud de la celebración, con 10 comparsas y más de 3.200 socios, y ha subrayado la espectacularidad de la Embajada Mora Nocturna del 2 de mayo, uno de los actos más simbólicos y reconocidos a nivel nacional e internacional. Por su parte, Carlos Alejo Navarro, representante de la Junta Festera de Calles, ha puesto el foco en el origen vecinal de la fiesta y en la convivencia como uno de sus grandes valores.

Hellín: tambor, procesión y emoción compartida

La Semana Santa de Hellín, junto a sus Tamboradas —Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2018—, ha mostrado en FITUR una celebración de identidad única. Una tradición que se sustenta en los cultos religiosos, las procesiones con una treintena de imágenes de gran valor artístico y, sobre todo, en el inconfundible sonido del tambor, que reúne a más de 20.000 personas y que cumplirá 150 años en 2026.

El alcalde, Manuel Serena, ha explicado que en Hellín “procesión y tambor se conjugan a la perfección”, definiendo su Semana Santa como una experiencia intensa y transformadora: “quien viene por primera vez se sorprende, se emociona y siempre vuelve”. También ha puesto en valor el Museo de la Semana Santa y la Tamborada ‘Rafael Sánchez Hortelano’, como herramienta clave para mantener viva esta tradición durante todo el año.

Elche de la Sierra: arte efímero con vocación universal

Las Alfombras de Serrín de Elche de la Sierra, Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural, han reivindicado su candidatura a Fiesta de Interés Turístico Internacional y a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La alcaldesa, Raquel Ruiz, ha defendido que estas declaraciones permitirán proteger décadas de esfuerzo colectivo y proyectar al mundo el significado de un arte efímero único, que este año podrá disfrutarse los días 6 y 7 de junio.

La presidenta de la Asociación de Amigos de las Alfombras, Ana Martínez, ha resaltado la implicación intergeneracional del municipio, con una cantera de más de 400 niños y niñas, y ha recordado el momento mágico del amanecer del Corpus, cuando la procesión recorre unas alfombras creadas durante toda la noche. La creación en 2022 del Museo de las Alfombras de Serrín refuerza esta tradición como un atractivo cultural permanente.

Tobarra: la cuna de los tambores mira al futuro

La Semana Santa de Tobarra, Fiesta de Interés Turístico Nacional y con Tamboradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, avanza con paso firme hacia el reconocimiento internacional. Su alcaldesa, Estefanía Escribano, ha defendido que se trata de “una cuestión de justicia” para una celebración que es reencuentro, emoción y seña de identidad.

La tradición artesanal de fabricación de tambores, los conocidos “tambores joya”, ha sido protagonista en FITUR, con la intervención de Antonio García, presidente de la Asociación Amigos del Tambor, quien ha destacado la singularidad de estas piezas y la importancia de iniciativas como el ‘Reto 104 horas’ o la Tamborada Escolar. Por su parte, Cristina Alfaro, presidenta de la Federación de Hermandades y Cofradías, ha subrayado el profundo sentimiento de pertenencia que define esta celebración con raíces documentadas en el siglo XVI.

Albacete, un destino vivo los 365 días del año

La ciudad de Albacete ha cerrado la jornada con una propuesta turística diversa y vibrante, de la mano del alcalde, Manuel Serrano, y la concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja. Bajo el lema ‘Sorprendente, auténtica, inolvidable’, se ha puesto en valor una oferta que combina Feria, festivales musicales, cultura, deporte, gastronomía, comercio y cuchillería, con eventos como el Antorchas Festival, el Festival Internacional de Circo, AB Fashion o la Media Maratón.

Turismo con ciencia y planificación

La Diputación de Albacete y la Universidad de Castilla-La Mancha han presentado en FITUR la Cátedra de Turismo Sostenible de Interior: Tradición y Vanguardia, una herramienta estratégica para gobernar el turismo desde el rigor, los datos y el conocimiento científico. Con una inversión de 50.000 euros anuales, esta iniciativa busca transferir conocimiento a ayuntamientos y empresas y avanzar hacia la creación de un Observatorio Turístico Provincial.

El presidente Santi Cabañero ha defendido un modelo de turismo de interior sostenible, de calidad y respetuoso con la identidad local, mientras que el rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado la alianza entre tradición y tecnología como clave para preservar y potenciar el patrimonio.

Una hoja de ruta clara que sitúa a la provincia de Albacete como referente nacional en la planificación turística basada en conocimiento, cooperación institucional y orgullo por lo propio.

