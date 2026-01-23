Albacete saca pecho en FITUR como un destino turístico “sorprendente, auténtico e inolvidable”

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha encabezado una nutrida representación social, profesional e institucional durante la presentación de la oferta turística de la ciudad en el Día de Albacete celebrado en FITUR, en el pabellón de Castilla-La Mancha. Un acto de marcado carácter festivo que ha estado conducido por dos albaceteños, la actriz Cristina Soria y el músico Modesto Colorado, y que contaba con la proyección de un vídeo promocional y la intervención de la concejala de Turismo, Rosa González de la Aleja.

Durante su intervención en este acto, Manuel Serrano destacaba que Albacete se presenta en FITUR bajo un lema que define su identidad: ‘Albacete sorprendente, auténtica e inolvidable‘. “Albacete es un gran destino, atractivo y atrayente, y debemos decirlo alto y claro en este foro inigualable que es FITUR”, subrayaba el alcalde, incidiendo en que la ciudad es “una forma de ser, de sentir y de vivir”.

El alcalde recordó que el último año ha sido especialmente positivo para el turismo en la ciudad, con los mejores datos de visitantes y pernoctaciones de su historia. “Decíamos que en Albacete hay mucha vida, y hemos trabajado para que sea así todos los días. Los datos avalan ese relato y reflejan un éxito colectivo que no puede ser flor de un día”, afirmaba Manuel Serrano. En este sentido, apostaba por seguir consolidando una programación estable de ocio, cultura, gastronomía, moda, cine o circo, acompañada del carácter acogedor y la amabilidad que, según señaló, hacen que quien visita Albacete quiera volver.

Serrano reafirmaba su compromiso de seguir trabajando junto al resto de administraciones, empresarios y tejido asociativo para fortalecer la Marca Albacete, a la que definió como “una marca de moda con efecto multiplicador”. En este contexto, destacaba el papel de la Feria, en honor a la Virgen de Los Llanos y declarada de Interés Turístico Internacional, como «la mejor embajadora» de la ciudad y fiel reflejo de la forma de ser de los albaceteños.

El alcalde de Albacete también ponía en valor el turismo como motor económico y generador de empleo, agradeciendo la presencia en FITUR de representantes de la vida social, cultural y económica de la ciudad, como asociaciones de hostelería y turismo, agencias de viajes, comercio, cofradías de Semana Santa, cuchilleros de Aprecu, Manchegos de la Feria o colectivos vecinales. “Lo mejor de Albacete es su gente”, aseguraba.

Asimismo, Serrano destacaba la intensa agenda del Ayuntamiento en FITUR con el objetivo de mostrar una ciudad viva, dinámica y llena de experiencias. “Albacete sorprende por su calidad de vida y por todo lo que ofrece al visitante”, afirmaba, señalando como ejemplos su oferta cultural, musical y gastronómica, así como espacios emblemáticos como el Pasaje de Lodares —recién celebrado su centenario—, el Museo de la Virgen de Los Llanos o el Teatro Circo.

Positivos datos de turismo en Albacete

En su balance turístico, el alcalde subrayó que Albacete continúa mejorando sus cifras año tras año. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en los once primeros meses de 2025 la ciudad recibió más de 204.000 visitantes y superó las 324.000 pernoctaciones, lo que convierte a este ejercicio en el mejor de la serie histórica. Además, destacaba que se está avanzando en la desestacionalización del turismo, con incrementos significativos en meses como abril, mayo y octubre, más allá del tradicional atractivo del mes de septiembre con la Feria.

Manuel Serrano también acompañaba al presidente regional, Emiliano García-Page, y a otras autoridades en la presentación oficial del stand de Castilla-La Mancha en Fitur. Allí reiteraba que la presencia de Albacete en esta feria de turismo responde a una estrategia clara para consolidarse como un destino de interior de primer nivel, con una amplia oferta musical, deportiva, cultural y gastronómica y una alta calidad de vida.

“El trabajo realizado está dando sus frutos”, concluyó el alcalde, destacando que la Marca Albacete se sustenta en la hostelería, la gastronomía, la Feria, la música y, sobre todo, en el carácter acogedor de sus ciudadanos. “Desde la unidad y el consenso seguiremos avanzando para ofrecer a quienes nos visitan una experiencia inolvidable y para consolidar una ciudad abierta, moderna y cosmopolita donde todos son bienvenidos”, concluía.

Apuesta por la gastronomía albaceteña

Además, el alcalde de la ciudad ha participado en el Stand de Castilla-La Mancha en FITUR en la muestra gastronómica ‘Raíz Culinaria’, que en el Día de Albacete ha tenido como protagonistas a hosteleros de la ciudad y provincia. Serrano ha puesto en valor el “altísimo nivel del sector hostelero en la ciudad de Albacete, que es uno de nuestros principales atractivos turísticos”, por lo que ha felicitado a los participantes en la muestra: Restaurante Dallas de Albacete con Rafael Herreros Heras, Restaurante + Ideas de Higueruela con Antonio José González, y Restaurante Frontera de Tobarra con Antonio Martínez Bleda.

El alcalde ha destacado la importante labor de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, cuyo presidente David Giménez también ha estado presente en la muestra: “El Ayuntamiento mantiene una colaboración constante con la APEHT, con la que tenemos un convenio de promoción turística de la ciudad y que también gestiona la Oficina Municipal de Turismo”, ha recordado Manuel Serrano.

Otros hosteleros y profesionales albaceteños participan en los showcookings y experiencias gastronómicas desarrollados a lo largo de la jornada en el stand regional de la Feria Internacional, como Juan Enrique Gil de Restaurante Don Gil, Rafael Herreros del Restaurante Dallas, José Manuel García del Obrador La Nueva Estrella o Antonio J. Molina del Pub Liverpool. Todos ellos han recibido la felicitación y el reconocimiento del alcalde de Albacete, quien ha afirmado que “nuestros hosteleros son los mejores embajadores de una ciudad que apuesta por consolidarse como un destacado desino turístico de interior, y que tiene en su gastronomía uno de sus puntales más importantes: partiendo de la mejor tradición y los mejores productos, nuestros cocineros y hosteleros son capaces también de innovar y dar el mejor servicio”.

