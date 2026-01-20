Globalcaja sortea dos entradas dobles para el partido Albacete-Barcelona FC para las personas que se hagan clientes

Globalcaja, patrocinador principal del Albacete Balompié, refuerza su campaña vinculada al patrocinio deportivo del club, a través de una promoción por la que las personas que se hagan clientes de Globalcaja, entre el 20 y el 29 de enero, además de llevarse la camiseta oficial del Albacete Balompié, entrarán en el sorteo de dos entradas dobles para el partido de Copa del Rey entre el Albacete Balompié y el FC Barcelona, el 3 de febrero, y 30 mochilas oficiales del Alba.

Los clientes de Globalcaja también puedan conseguir la camiseta del Alba, a través de la contratación de una póliza de seguro, ha informado la entidad en nota de prensa.

La entidad ha vestido los escaparates de sus principales oficinas en la ciudad con la imagen de algunos de los jugadores del Alba y el mensaje ‘No es un sueño, es Albacete’, con el triple objetivo de poner en valor lo que hicieron frente al Real Madrid, reforzar el orgullo de pertenencia y mantener viva la ilusión de la ciudadanía.