Una trapecista de un circo cae desde cinco metros de altura en Albacete

Una trapecista de circo, de 38 años, ha resultado herida este domingo 4 de enero tras sufrir un accidente laboral en Albacete mientras actuaba, al precipitarse desde una altura aproximada de cinco metros.

El suceso ha tenido lugar a las 13:11 horas en la carretera de Madrid, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La mujer ha sido trasladada en una UVI al Hospital General Universitario de Albacete. Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y una UVI.

La afectada responde a las iniciales A.T.D., según han confirmado fuentes del 112 a Info CLM.