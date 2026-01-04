Una trapecista de un circo cae desde cinco metros de altura en Albacete

La mujer ha sido trasladada en una UVI hasta el Hospital General Universitario de Albacete

infoCLM Send an email 4 enero, 2026 - 16:25
Foto de archivo: Miguel Ángel Romero

Una trapecista de circo, de 38 años, ha resultado herida este domingo 4 de enero tras sufrir un accidente laboral en Albacete mientras actuaba, al precipitarse desde una altura aproximada de cinco metros.

El suceso ha tenido lugar a las 13:11 horas en la carretera de Madrid, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

La mujer ha sido trasladada en una UVI al Hospital General Universitario de Albacete. Hasta la zona se han desplazado efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y una UVI.

La afectada responde a las iniciales A.T.D., según han confirmado fuentes del 112 a Info CLM.

