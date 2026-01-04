Grave suceso en Albacete; hay varios intoxicados

Ocho personas, tres de ellas menores de edad, han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en una vivienda situada en la calle Buen Suceso, en el municipio de Almansa (Albacete).

El aviso se ha recibido a las 03:32 horas de este domingo 4 de enero, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha. Al parecer, la intoxicación se ha producido como consecuencia de la mala combustión de una estufa.

Los afectados son cuatro hombres de 41, 37, 10 y 4 años, y cuatro mujeres de 36, 30, 25 y 13 años. Todos ellos han sido trasladados al hospital de Almansa. El hombre de 37 años ha sido evacuado en una UVI, mientras que el resto ha sido trasladado en dos ambulancias, tal y como ha informado el 112 a Info CLM.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos de Almansa, que han realizado mediciones, además de una UVI y dos ambulancias de soporte vital.