La Lotería Nacional de este jueves deja parte del primer premio en Toledo y Albacete

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves y que ha recaído en el número 41808 ha sido consignado en Peñas de San Pedro (Albacete) y El Puente del Arzobispo (Toledo).

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha informado este viernes en un comunicado de prensa de que este número se ha consignado en el despacho receptor situado en la calle Mayor 9 de Peñas de San Pedro y en el despacho receptor ubicado en la plazuela de la Iglesia en El Puente del Arzobispo, además de en otras 19 localidades de 13 provincias españolas.

Este primer premio está dotado con 300.000 euros al número 41808, mientras que el segundo premio, dotado con 60.000 euros, ha recaído en el 64748 y los reintegros han sido para los números 8, 7 y 3.