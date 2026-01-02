Grave accidente de tráfico en Albacete; hay tres heridos

Tres personas han resultado heridas este viernes 2 de enero tras un accidente de tráfico ocurrido en la A-31, a la altura del kilómetro 70, en sentido Madrid, dentro del término municipal de Albacete.

El aviso se ha recibido a las 17:18 horas, según ha informado el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Info CLM. El siniestro se ha producido tras la colisión de un turismo contra un quitamiedos.

Los afectados son un hombre de 73 años y dos mujeres de 68 y 27 años, que han sido trasladados en ambulancias al Hospital General Universitario de Albacete.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Albacete, una UVI y dos ambulancias de soporte que finalmente son las que terminan trasladando a los afectados.