Varios heridos tras dos incendios en Castilla-La Mancha: los datos

Un total de seis personas, entre ellas un bebé, han resultado afectados por inhalación de humo en dos incendios que se han producido durante la noche del martes al miércoles en Castilla-La Mancha.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el primero de los incendios se ha producido a las 21:38 horas de este martes en el interior de un piso de la calle Cánovas de La Roda (Albacete), al parecer originado en una habitación de la vivienda por un calefactor.

En el piso residía una madre de 21 años y su bebé, que han resultado afectados por inhalación de humo.

A causa del humo del incendio se ha tenido que desalojar de forma preventiva el resto de viviendas del edificio, si bien han resultado afectadas por inhalación de humo dos vecinas del bloque, dos mujeres de 57 y 36 años.

Los cuatro afectados han sido trasladados al Hospital de Albacete en sendas ambulancias de soporte vital y, al parecer, la madre y el bebé han quedado ingresados en observación, mientras que las otras dos mujeres han recibido el alta.

Al lugar del suceso, además de las dos ambulancias, se han desplazado bomberos de La Roda que han sofocado el incendio y agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Dos afectadas en un incendio en Jadraque

El segundo incendio se ha originado a las 3:24 horas de este miércoles en una vivienda de la carretera de la Estación, en Jadraque (Guadalajara), cuando se ha iniciado un fuego en un colchón al parecer debido a una manta eléctrica.

Las dos personas que residían en la vivienda, una madre de 52 años y su hija de 15, han resultado afectadas por inhalación de humo, por lo que ambas han sido atendidas por el médico de urgencias y trasladadas en una ambulancia de urgencias al Hospital de Guadalajara.

Se han desplazado al lugar del suceso, además de los medios sanitarios, bomberos de Sigüenza y Azuqueca de Henares que han sofocado el incendio a las 5:00 horas y agentes de la Guardia Civil.