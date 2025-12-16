La Diputación Albacete y Globalcaja rubrican una nueva operación de tesorería para garantizar liquidez a los ayuntamientos

La Diputación de Albacete, a través de su Organismo Autónomo de Gestión Tributaria (Gestalba), ha formalizado una nueva operación de crédito con Globalcaja destinada a asegurar ingresos estables a los ayuntamientos de la provincia desde el comienzo del ejercicio 2026.

Esta operación de tesorería, por un importe de 65 millones de euros, permitirá a los ayuntamientos de la provincia disponer de recursos financieros desde el mes de enero, sin necesidad de esperar a la recaudación efectiva de los tributos municipales, ha informado la Diputación en nota de prensa.

La operación ha sido adjudicada a Globalcaja tras un proceso público, competitivo y transparente, al que han concurrido ocho entidades financieras nacionales, siendo Globalcaja la que presentó la oferta más ventajosa, y ha contado con la participación del presidente provincial, Santi Cabañero, y del director general de Globalcaja, Pedro Palacios.

Desde la óptica municipal, esta operación resulta especialmente relevante para los ayuntamientos de menor tamaño, que encuentran en Gestalba y en el respaldo financiero de la Diputación, con la colaboración de Globalcaja, una garantía de igualdad de oportunidades para prestar servicios públicos de calidad, independientemente de su capacidad recaudatoria o del calendario fiscal.

El presidente de la Diputación provincial ha subrayado que «esta operación permite que los ayuntamientos tengan tranquilidad financiera desde el primer día del año, algo esencial para gobernar con planificación y responder con rapidez a las necesidades de la ciudadanía».

En la misma línea, Pedro Palacios ha destacado el compromiso de Globalcaja con el territorio y con un modelo de colaboración institucional que pone en el centro a las personas y a los municipios. «Esta operación reafirma nuestro compromiso con todos los municipios de la provincia de Albacete, al reforzar la estabilidad económica de las administraciones locales y permitir a los ayuntamientos continuar avanzando en proyectos que mejoren la calidad de vida de sus vecinos, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de nuestra tierra», ha subrayado.

Gestalba gestiona actualmente, mediante convenios, las competencias tributarias y recaudatorias de la totalidad de los ayuntamientos de la provincia, con el objetivo de facilitar el pago de tributos a la ciudadanía y reforzar la eficiencia de la administración local. Según las previsiones, el volumen total de padrones gestionados superará en 2026 los 170 millones de euros.

Al acto han asistido también el vicepresidente de la Diputación, Fran Valera; el secretario de la institución y del Organismo Autónomo, Francisco Suay; y la subdirectora de Gestalba, Amparo Delgado Muñoz. Por parte de Globalcaja, han acompañado al director general el responsable de Relaciones Institucionales, Antonio González, y la responsable territorial de Instituciones y Colectivos de Albacete, Mª Encarnación Simarro.