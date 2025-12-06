Un acertante de Albacete gana más de 50.000 euros en La Primitiva

El sorteo de La Primitiva celebrado este sábado, 6 de diciembre de 2025, ha dejado parte de la fortuna en Castilla-La Mancha. Uno de los premios de Segunda Categoría —dotados con 50.188,59 euros— ha sido validado en el Despacho Receptor nº 01.515 de La Gineta (Albacete), situado en Plaza Mayor, 9.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 33, 30, 04, 28, 26 y 03, con el complementario 43 y el reintegro 1. El número agraciado en el Joker fue el 9159655. La recaudación del sorteo superó los 10,9 millones de euros, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en nota de prensa.

En esta ocasión no hubo boletos acertantes ni de Categoría Especial (6 aciertos + reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que el fondo destinado a ambas se acumula como bote. En el próximo sorteo, un único acertante de estas categorías podría ganar 55,5 millones de euros.

Además del boleto sellado en La Gineta, los otros tres premios de Segunda Categoría fueron validados en Briviesca (Burgos), Valencia y Madrid, completando un reparto que ha dejado varios afortunados en diferentes puntos del país.