Incendio con consecuencias en Albacete: hay un hospitalizado

Un hombre de 76 años ha tenido que ser trasladado, este sábado, al hospital de Albacete por la inhalación de humo de un incendio en su vivienda, que también ha dejado a dos policías afectados.

Según ha informado a EFE el 112, el incendio se originó en la campana extractora de la vivienda, ubicada en un cuarto piso de un bloque de la plaza Puente de Madera de la capital provincial.

Tras recibir un aviso a las 14:19 horas, los bomberos de Albacete, la Policía Nacional y la Policía Local acudieron al domicilio.

El incendio fue sofocado antes de que llegaran los bomberos, que realizaron tareas de ventilación.

El propietario de la vivienda, un hombre de 76 años, ha sido trasladado por inhalación al hospital de la localidad.

Además, dos policías nacionales, de 47 y 44 años, fueron atendidos in situ, también por inhalación de humo, aunque no fue necesaria su hospitalización.