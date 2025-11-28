Incendio con heridos en Albacete

Un hombre de 82 años de edad y una mujer de 80 han resultado afectados este viernes por inhalación de humo tras el incendio que ha tenido lugar en la cocina de una vivienda unifamiliar situada en el Paseo de la Estación de Albacete.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.09 horas.

Los bomberos de Albacete han dado por extinguido el incendio y han llevado a cabo labores de ventilación. Ambos heridos han sido trasladados al Hospital de Albacete, el hombre en UVI y la mujer en ambulancia de soporte vital básico.