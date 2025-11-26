Globalcaja apoya al comercio local en el desfile ‘Zona de Moda’ y premia al público con tarjetas regalo

Globalcaja estará, una edición más, presente en ‘Zona de Moda’, un auténtico escaparate para el comercio de Albacete, que dará a conocer su oferta en esta pasarela abierta al público que se celebra mañana jueves, 27 de noviembre, a las 18.30 horas, en un espacio único, el Parque de Abelardo Sánchez.

Diez comercios de Albacete harán desfilar sus propuestas en esta iniciativa, organizada por la Federación de Comercio (FECOM) y AB Fashion, que cuenta con la colaboración de Globalcaja dentro de su compromiso y apoyo al comercio de proximidad, un sector clave para la economía local y que comparte valores con la entidad, como son su cercanía, confianza y trato personalizado.

En concreto, desfilarán Ana Lucena, Kucadas, Tonetti, Anabi, Teñipiel, Modare Albacete, Cande Perfumería, Asakoshop, Atmósfera Jeans-Brunno`s y David Sotoca Sastrería.

Globalcaja, además, quiere premiar al público e incentivar las compras en los establecimientos participantes, entregando dos tarjetas regalo de 300 euros cada una, que la organización sorteará entre las personas que se inscriban.

Para optar al premio, las personas asistentes deberán completar un formulario al que accederán a través de un QR que se presentará en el desfile ‘Zona de Moda’. Solo por rellenar este formulario, participarán en el sorteo. Si, además, son clientes de Globalcaja tendrán 2 participaciones y si usan Bizum con Ruralvía serán tres las participaciones que obtengan.

Habrá dos personas ganadoras y cada una de ellas recibirá una tarjeta de 300 euros, que podrán gastar en los comercios que han desfilado y se han adherido a la iniciativa. El sorteo se realizará el 2 de diciembre.