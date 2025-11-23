Piden 3 años de cárcel para un hombre acusado de violar a su compañera de trabajo mientras dormía en Albacete

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo martes, 25 de noviembre, a C.F.L., acusado de abusar sexualmente de su compañera de trabajo en Albacete aprovechando que ésta había consumido diazepam para dormir, delito por el que la Fiscalía ha pedido tres años de prisión.

Según detalla el texto de la acusación, el encausado visitó en septiembre de 2023 la casa de su compañera con la excusa de llevarla a trabajar. La víctima aún permanecía acostada, pero su propia madre abrió la puerta al presunto agresor.

Al ver que esta seguía somnolienta por el consumo de fármacos, el acusado aprovechó para meterle la mano por debajo de la ropa y colocar su pene en la mano de la víctima para masturbarse. Cuando comenzó a tocar sus genitales, la mujer reaccionó apartándose.

La víctima fue atendida por el servicio de urgencias del hospital de Albacete, que la encontraron en un gran estado de nerviosismo. Tras poner una denuncia en los juzgados contra su compañero de trabajo, se ordenó para el acusado una medida cautelar de prohibición de acercamiento. La Fiscalía ha solicitado además una indemnización de 5.000 euros para la víctima.

El juicio tendrá lugar en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.