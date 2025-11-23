Lo juzgan en Albacete por violar en la calle a una mujer afectada por consumo de alcohol 

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo miércoles, 26 de noviembre, a J.M.A, acusado de violar a una mujer que conoció de fiesta y estaba muy afectada por el consumo de alcohol, delito por el cual la Fiscalía ha solicitado hasta 8 años de prisión.

Según describe el texto de la acusación, los hechos ocurrieron en octubre de 2018, cuando tres amigas salieron de fiesta a un bar de la capital donde consumieron grandes cantidades de ron.

Una de ellas se quedó a solas en el bar unos minutos, mientras las otras dos salían a la calle. Cuando una de ellas regresó a por su compañera, vio que a consecuencia de la bebida, su amiga se comportaba de forma anormal, muy desinhibida, subiendo a la barra a bailar y besándose con varios chicos que no conocía, tal y como relata la Fiscalía en su escrito.

En ese estado se marchó con el acusado, un joven que también estaba de fiesta en el bar y que desestimó los ruegos de la amiga, quien le advirtió que iba demasiado borracha. Al poco de salir, se introdujeron ambos en una rampa de garaje, donde el procesado, sin que la mujer pudiera consentir en ningún momento, porque no era capaz de discernir lo que estaba haciendo, la penetró vaginalmente.

Tras esto regresaron al pub y se cruzaron con las dos amigas, que vieron que la víctima llevaba el pantalón desabrochado, roto y puesto del revés.

Sus compañeras la llevaron a casa y la mujer, al día siguiente, aseguró que no recordaba nada de lo sucedido la noche anterior, ni siquiera haber mantenido relaciones sexuales con el acusado o haberlas consentido.

La Fiscalía ha solicitado además una indemnización de 10.000 euros para la víctima. El juicio tendrá lugar en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.