El instituto de Albacete que impresiona al Gobierno regional con sus proyectos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado el ejemplo del IES ‘Parque Lineal’ de Albacete en proyectos como el desarrollo de la Agenda 2030 o su coro, en el que participan más de 120 alumnos y alumnas.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha visitado recientemente este centro educativo junto al delegado provincial del área, Diego Pérez, y el director del mismo, Juan Luis Menchén.

Amador Pastor ha resaltado la implicación del equipo directivo, profesorado, alumnado y familias para desarrollar proyectos como los mencionados anteriormente o los proyectos escolares saludables, aula del futuro, el proyecto STEAM, el plan digital o el plan de lectura, por el que, además, en 2025 han recibido el Sello de Calidad eTwinning, en reconocimiento a la excelencia del mismo.

En este sentido, el responsable de Educación ha indicado, en referencia a este instituto, que “son 67 años de trayectoria educativa contribuyendo al progreso de la ciudad de Albacete y del conjunto de la región”.

Durante su recorrido por el centro, el consejero del área ha podido ver las actuaciones del coro del IES, además de una performance por el 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado y ha visitado al alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Acondicionamiento Físico.

El IES ‘Parque Lineal’ cuenta en la actualidad con 820 alumnos y alumnas y 70 docentes. Desde el año 2020, el Gobierno de García-Page ha destinado más de 350.000 euros en inversiones en este centro para la ampliación de espacios, mejora de la eficiencia energética o la adecuación de la cubierta, entre otras actuaciones.