La Primitiva deja un premio importante en Albacete

El sorteo de la Lotería Primitiva celebrado este sábado sonríe a Castilla-La Mancha, dejando un importante premio en la provincia de Albacete.

La combinación ganadora correspondió a los números 12, 34, 48, 22, 09 y 15, con complementario 13 y reintegro 5, tal y como ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en una nota de prensa. El sorteo incluyó además la combinación del Joker: 2359824 y alcanzó una recaudación de 10.613.404 euros.

En esta ocasión no hubo acertantes de Primera Categoría ni del premio Especial, pero sí dos boletos premiados de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), dotados con 94.667,04 euros cada uno.

Uno de esos boletos ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Casas Ibáñez (Albacete), situada en Carretera de Jorquera, 4, llevando así una importante suma a esta localidad albaceteña. El otro boleto premiado se selló en el Despacho Receptor nº 44.790 de Arrecife (Las Palmas), en La Azaña, 4-bajo izquierda.