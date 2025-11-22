Albacete acoge un gran encuentro de bibliotecas de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha celebrado esta semana en Albacete la XX edición de las Jornadas Técnicas de Bibliotecas y XIII Jornada de Bibliotecas Escolares y Proyectos de Lectura, conocidas como ‘Binomio Fantástico’.



Han servido de punto de encuentro entre bibliotecas públicas, bibliotecas escolares y proyectos de dinamización lectora de toda la región y han reunido a cerca de 200 participantes, entre ellos a más de 120 docentes.

Foto: JCCM

Durante las jornadas, que se han desarrollado en la Casa de la Cultura ‘José Saramago’, se han compartido buenas prácticas, experiencias innovadoras y estrategias de colaboración entre profesionales de distintos ámbitos vinculados a la promoción de la lectura, la gestión bibliotecaria y la alfabetización informacional.

Foto: JCCM

El director del Centro Regional de Formación del Profesorado (CRFP), Juan Carlos Palomino, ha destacado que el programa combina ponencias inspiradoras, mesas redondas y talleres prácticos, a la vez que aborda temas como la transformación digital de las bibliotecas escolares, la lectura inclusiva y accesible, los clubes de lectura intercentros o la colaboración entre bibliotecas públicas y escolares para fomentar hábitos lectores en la comunidad educativa”.



“El Binomio Fantástico es un espacio de encuentro, reflexión y cooperación entre el profesorado y los profesionales de bibliotecas, que refuerza el compromiso de Castilla-La Mancha con la lectura como herramienta de inclusión, equidad y mejora educativa”, ha finalizado diciendo Palomino.