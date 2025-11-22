Accidente con varios heridos en Albacete

Cinco personas han resultado heridas —una de ellas de carácter grave— en un accidente registrado este sábado en la N-310, a la altura del kilómetro 133, dentro del término municipal de Villarrobledo (Albacete).

Según ha informado el Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a InfoCLM, el aviso se recibió a las 12:46 horas y el suceso ha supuesto la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en el que viajaban cinco ocupantes.

Tres mujeres, todas de 32 años, han resultado heridas leves y fueron trasladadas en una ambulancia de soporte vital al Hospital de Villarrobledo. También fue evacuado a este centro sanitario un hombre de 57 años, trasladado por una ambulancia de urgencias.

El herido más grave es un hombre de 32 años, que fue atendido en el lugar por una UVI y posteriormente trasladado al Hospital de Villarrobledo.

En el operativo también participaron Guardia Civil y Policía Local.