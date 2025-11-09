Manuel Serrano felicita a los albaceteños en el Día de la Ciudad

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha felicitado a todos los albaceteños y albaceteñas en el Día de la Ciudad, al tiempo que ha agradecido a los antepasados «que nos hayan legado una historia compartida de éxito en la que se han puesto los cimientos para que podamos afrontar un futuro esperanzador».

Serrano se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado este domingo a la Ruta Gastronómica Patrimonial ‘Una historia de sabores’ que el Ayuntamiento ha organizado, en colaboración con la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo, para celebrar junto a los albaceteños el 650 aniversario de la firma del Privilegio de Villazgo concedido a la ciudad por el Marqués de Villena.

Según ha explicado el alcalde, «hemos querido celebrar esta fecha tan importante con señas de identidad que conforman la imagen de la Marca Albacete, como es la gastronomía y nuestro patrimonio», destacando el recorrido que ofrece esta novedosa Ruta por edificios emblemáticos de la ciudad como la Posada del Rosario, el Museo de la Cuchillería, el Teatro Circo y el Pasaje de Lodares donde, además de conocer su historia, se puede degustar las tapas elaboradas por grandes chefs como Juan Monteagudo (Ababol), Rafa Herreros (Dallas), Carlos Arjona (La Bonita) y Cristina Ródenas (El Ratico), marinados con el vino de las bodegas Viña Jaraba, Vega Tolosa y Don Octavio.

A todos ellos, así como a la APEHT, Manuel Serrano les ha dado las gracias por su colaboración e implicación, poniendo en valor el carácter solidario de esta Ruta, ya que los fondos recaudados irán a parar a la gran labor que realiza la Fundación ‘El Sembrador’ de Cáritas Diocesana a favor de los más necesitados, ha informado el Ayuntamiento.

Una Ruta que, tal y como ha señalado, ha sido todo un éxito, ya que, de las 180 plazas disponibles, todas se han ocupado. En su opinión, «Albacete merece mucho la pena, la ciudad tiene vida, mucha vida, y además, desde el Ayuntamiento y de la mano de la sociedad forjamos una alianza invencible para avanzar, construir, llenar de más identidad a la ciudad, ser más competitivos y un ejemplo para otras ciudades por nuestro carácter acogedor, abierto y hospitalario, que también es una identidad propia».

El alcalde ha recordado que estamos en un cruce de caminos donde la gente viene a disfrutar de nuestra ciudad e incluso nos escoge para vivir por la elevada calidad de vida con la que contamos, asegurando que «aquí todos se sienten como un albaceteño más porque somos una ciudad acogedora y hospitalaria como ninguna».

Además ha recordado que este lunes, a las 18.00 horas, el Teatro Circo acogerá el acto institucional conmemorativo del Día de la Ciudad para agradecer y reconocer la labor realizada por aquellos que han ayudado a transformar Albacete, asegurando que «la democracia y la Constitución han transformado las sociedades y nos han dado un lugar ideal donde vivir lleno de libertades».

Concretamente, durante el acto se procesión a la concesión de las Medallas de Oro a todos los alcaldes de la historia de la Democracia y a Feda, así como las Medallas al Mérito Social a la Universidad de Castilla-La Mancha, en su 40 aniversario, al Ejército del Aire, y al Colegio de Médicos de Albacete que acaba de cumplir 130 años de vida.