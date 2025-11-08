La Roda rinde homenaje al creador de este dulce conocido en toda España

El Ayuntamiento de La Roda (Albacete) ha preparado un programa de actividades para rendir homenaje a la figura de Manuel Blanco, creador de los célebres Miguelitos de La Roda, con motivo del centenario de su nacimiento.

El acto principal tendrá lugar este domingo, 9 de noviembre, a partir de las 17.00 horas, y consistirá en la inauguración de una escultura con forma de Miguelito, obra del artista local Lauren García, que se instalará en el Paseo de Ramón y Cajal, a la altura de donde estuvo ubicada la pastelería en la que Manuel Blanco inició su trayectoria, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante la jornada se podrán disfrutar también de bailes tradicionales a cargo de la Asociación Cultural Amigos del Arte, que aportará el toque popular y festivo a esta cita con la historia y las raíces locales.

Posteriormente, en el Auditorio de la Casa de la Cultura, se celebrará la representación teatral de ‘Los Ejemplares de Cervantes’ a cargo de Antonio Campos, con entrada libre, y con la que se pondrá el «broche final» a un día dedicado a la memoria de una figura esencial en la identidad gastronómica de La Roda