Albacete, en aviso amarillo este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado rachas muy fuertes de viento del noroeste en el sur y sureste de Albacete, donde hasta las 16:00 horas permanecerá activado el aviso amarillo en las comarcas de Hellín y Almansa ante la posibilidad de que puedan alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora.

El cielo permanecerá nuboso en Castilla-La Mancha y se abrirán grandes claros por la mañana en el oeste y a partir de la tarde en el resto.

Las temperaturas mínimas experimentarán pocos cambios, con predominio de los descensos en el cuadrante noroccidental, y las máximas irán en ascenso en el noroeste de Toledo y en la provincia de Guadalajara, con pocos cambios en el resto.

En las capitales de provincia, las mínimas oscilarán entre los 5 grados en Cuenca y Guadalajara, 6 en Albacete y Ciudad Real y 8 en Toledo; mientras que las máximas alcanzarán los 13 grados en Cuenca, 15 en Albacete y Guadalajara, 16 en Ciudad Real y 17 en Toledo.