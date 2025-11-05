Fundación Globalcaja y Cultural Albacete renuevan su compromiso con la cultura en la provincia

El presidente de la Diputación de Albacete y del Consorcio Cultural Albacete, Santiago Cabañero, y el presidente de la Fundación Globalcaja, Herminio Molina, han rubricado en la sede provincial el convenio de colaboración 2025 entre Cultural Albacete y la Fundación Globalcaja. Un acuerdo que consolida una relación «estable y fructífera» que está orientada a promover el acceso a la cultura en todos los puntos y para todo el público del territorio albacetense.

En el acto han estado también presentes el director-gerente de Cultural Albacete, Ricardo Beléndez; el diputado provincial de Educación y Cultura, Miguel Zamora; y el director de Relaciones Institucionales de Globalcaja, Antonio González, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El convenio, desplegado durante todo el ejercicio 2025, tiene como objeto el desarrollo del proyecto ‘Circuitos Provinciales’, una iniciativa que permite acercar espectáculos teatrales, musicales y artísticos de primer nivel a los municipios de la provincia. De esta manera, la Fundación Globalcaja y la Diputación refuerzan su compromiso con la cultura de proximidad y con la igualdad de acceso a la oferta cultural.

El presidente de la Diputación y del Consorcio Cultural ha destacado que «la cultura es una herramienta esencial de igualdad y vertebración territorial» y que, «gracias a alianzas como la que mantenemos con la Fundación Globalcaja, podemos garantizar que la programación de calidad llegue a nuestros pueblos, generando oportunidades y fortaleciendo la vida comunitaria en el medio rural».

Por su parte, el presidente de la Fundación Globalcaja, Herminio Molina, ha puesto en valor el modelo de Cultural Albacete, «un referente nacional en la gestión cultural», y la relación que desde la Fundación mantienen con la Diputación «para poner la cultura al alcance de todos y que, con independencia de dónde se viva, se pueda disfrutar de una programación cultural de calidad, como ocurre en los distintos municipios de la provincia de Albacete, gracias a los Circuitos Provinciales». Esto demuestra, ha explicado Molina, el compromiso de la entidad financiera con la cultura, con el objetivo de hacer de nuestra tierra «un lugar de futuro y con futuro».

UNA COLABORACIÓN CONSOLIDADA Y CON PROYECCIÓN

Este convenio renueva un trabajo conjunto que es referente de cooperación público-privada en el ámbito cultural. Además, se enmarca en una visión compartida entre ambas instituciones: la de acercar la cultura a toda la ciudadanía, viva donde viva, impulsando valores como la equidad, la participación y la sostenibilidad cultural.

Con ello, se afianza la conexión entre el patrimonio escénico nacional y la actividad cultural de la provincia de Albacete.

Cabañero ha agradecido a la Fundación Globalcaja su apoyo y su constante sensibilidad con la cultura, recordando que ésta no debe entender de distancias ni tamaños de municipios, sino que debe ser «un derecho accesible», y este tipo de colaboraciones hacen posible que así sea.

El acuerdo refleja, una vez más, la voluntad de ambas entidades de mantener viva la actividad cultural en los pueblos, apostando por una programación diversa, formativa y de calidad que contribuya al desarrollo personal y social de los vecinos y vecinas de toda la provincia.