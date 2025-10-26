Un documental muestra el espíritu de superación de este equipo de Albacete

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se ha implicado en la producción del documental ‘Resilientia. El alma no se rinde, se transforma’. Trabajo producido por Amiab en el que se ponen de manifiesto los éxitos nacionales e internacionales del BSR. Equipo de baloncesto que es referente en deporte adaptado y embajador de Albacete y del conjunto de Castilla-La Mancha por los títulos obtenidos a nivel internacional gracias a una trayectoria de éxito.

La cinta, que cuenta la historia vital de cuatro jugadores del equipo, está dirigida por el albaceteño Enrique Leal (hijo de un exsocio de AMIAB) y celebrará su estreno nacional este lunes 27 de octubre, a las 20.30 horas, en el Cine Capitol, dentro de Abycine, con la presencia de la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, como muestra de lo clave que resulta el apoyo institucional para seguir avanzando hacia una sociedad más justa, diversa e inclusiva.

Así, con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se pone de manifiesto la importancia de hacer equipo y apoyar de manera conjunta iniciativas culturales que visibilizan el talento, el esfuerzo y la superación de personas con diferentes capacidades, contribuyendo a derribar estereotipos y promover la igualdad de oportunidades desde el ámbito deportivo y audiovisual.

El compromiso de las administraciones públicas, en alianza con entidades sociales como Amiab y con el sector privado, permite que historias como las del BSR Amiab lleguen al gran público, inspiren a nuevas generaciones y refuercen el orgullo de pertenencia a una tierra que apuesta por el deporte adaptado y la inclusión como señas de identidad. No en vano, la cinta viajará por toda España a lo largo del 2026 y tendrá presencia en varios festivales, habiéndose registrado ya en una veintena de estos.

Cabe destacar que ‘Resilientia’, de 71 minutos de duración, es la segunda producción audiovisual que realiza Amiab tras ‘La cumbre es el camino’ (2020), según ha informado la Junta en nota de prensa.