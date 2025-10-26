La emoción del Cross Contry se apodera de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor la importancia que tiene para la ciudad acoger eventos deportivos como el I Cross Contry disputado este domingo al final del Polígono Industrial de Romica, ya que «nos consolida como referente en la organización de pruebas de motor, nos promociona turísticamente, fomenta el deporte y dinamiza la economía local».

Un evento organizado por el Motoclub Albacete que ha contado con la colaboración del Consorcio del Circuito de Velocidad a través de una subvención directa de 6.900 euros para garantizar su correcto desarrollo y ejecución en la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante la visita que Manuel Serrano ha realizado al circuito denominado popularmente ‘El Hoyo’, junto al concejal del equipo de Gobierno y presidente del Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete, Francisco Navarro, el alcalde ha felicitado al Motoclub Albacete, con su presidente Pedro M. García al frente, por el magnífico trabajo que ha llevado a cabo para garantizar el éxito organizativo y de público del I Cross Country, destacando que durante toda la jornada ha congregado a 2.000 personas, superando con creces todas las expectativas iniciales.

Además, el alcalde ha puesto en valor la participación de entre 60 y 70 pilotos procedentes de distintas localidades y comunidades autónomas en esta prueba de carácter oficial y puntuable, tanto para el Campeonato de Castilla-La Mancha como para el Campeonato de la Comunidad Valenciana.

Manuel Serrano ha felicitado a los ganadores de las diferentes categorías oficiales disputadas, incluyendo Sénior, Junior, Féminas y Veteranos, además de la categoría social denominada ‘Hobby’, especialmente pensada para pilotos aficionados que quieran disfrutar de la competición en un entorno seguro y regulado, recordando que ha contado con la presencia de dos ambulancias medicalizadas y un coordinador sanitario, además de la colaboración activa de Protección Civil y Policía Local.

El alcalde ha apostado por que Albacete siga acogiendo eventos deportivos que, como el I Cross Country, aporten y reporten importantes beneficios y supongan una gran oportunidad para la ciudad.