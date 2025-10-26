Juzgan este miércoles en Albacete a un hombre por lo que propuso a un menor de edad

La Audiencia Provincial de Albacete juzgará el próximo miércoles 29 de octubre a J.L.P.L., acusado de un delito de abuso sexual a un menor de 16 años y otro de corrupción de menores por los que la Fiscalía pide 8 años de cárcel.

Según relata el escrito de la acusación, los hechos ocurrieron en plena calle el día 22 de mayo de 2022, cuando a media tarde, el acusado ofreció a un niño que entonces tenía cinco años de edad unos céntimos si le tocaba el pene, a lo que el menor accedió colocando su mano en la zona de las partes genitales. Desde el auto de julio de ese año, se adoptó como medida cautelar una orden de alejamiento contra el acusado, que debía mantener una distancia mínima de 50 metros con la víctima.

La Fiscalía ha solicitado además la inhabilitación especial para cualquier profesión que conlleve contacto regular con menores de edad durante cinco años y 16 meses de multa con una cuota de 12 euros diarios y 9 meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, también ha pedido una orden de alejamiento de la víctima durante un plazo de más de cinco años.

El juicio se realizará en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete.