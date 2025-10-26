Homenajeada en Albacete la conocida como ‘niña de Napalm’

La delegada provincial de Desarrollo Sostenible, Llanos Valero, ha asistido en representación del Gobierno de Castilla-La Mancha al 25º Congreso ‘Vida después de la Vida’ que se ha celebrado este fin de semana en Albacete.

En el marco de esta cita, durante la mañana de este domingo se ha dedicado una jornada para rendir homenaje a Kim Phuc, conocida como ‘la niña del Napalm’, a quien la delegada provincial ha hecho entrega de una placa de reconocimiento en agradecimiento a su ejemplo de superación, testimonio de vida y compromiso con la paz.

Durante el acto, Kim Phuc (cuyo rostro quedó inmortalizado en una de las fotografías más icónicas del siglo XX, mientras huía con el cuerpo quemado por el napalm en la guerra de Vietnam) ha compartido su historia de superación personal subrayando durante su intervención el poder del perdón como herramienta de sanación. Además, ha enfatizado en cómo este gesto (perdonar) le permitió liberarse del dolor, sobreponerse a las secuelas y reconstruir su vida y alcanzar una felicidad que nunca pensó lograría.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien le ha sido imposible asistir por cuestiones de agenda, ha querido estar presente a través de un mensaje en el que ha expresado su reconocimiento hacia la labor de Mensajeros de la Paz, organización destinataria de los fondos recaudados en esta edición.

García-Page ha destacado el trabajo silencioso y constante de quienes, como el Padre Ángel y su equipo, se dedican a hacer el bien en pro de la dignidad humana y la justicia social sin esperar premios ni reconocimientos, guiados únicamente por la voluntad de ayudar a los demás, según ha informado la Junta en nota de prensa.

El congreso Vida después de la vida, organizado Rafael Campillo y Miguel Blanco, nació en Hellín hace 25 años y desde su primera edición ha mantenido vivo su propósito de dar voz a quienes no la tienen, defendiendo el derecho de todos los niños del mundo a vivir con dignidad, soñar y crecer en un entorno de amor y seguridad.