Influencers y protectoras se dan cita en la I Feria Nacional de Adopciones de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha puesto en valor el «intenso» trabajo que realiza en Ayuntamiento para fomentar el bienestar animal y la adopción responsable de animales en la ciudad, destacando el apoyo y la visibilidad que da a las protectoras, así como la importancia de generar un entorno educativo y comprometido con el bienestar animal y sensibilizar sobre la importancia de no abandonar a los animales.

Manuel Serrano se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado a la I Feria Nacional de Adopciones ‘Adopta un pana’ que durante el día de hoy acoge las instalaciones de la Institución Ferial de Albacete, Ifab, acompañado por la concejala de Medio Ambiente, Rosa González de la Aleja, y Juan Manuel Jimeno, en representación de Zooasis, organizadora de este importante evento, en el que colabora el Ayuntamiento.

El alcalde ha felicitado a Zooasis por el «magnífico» trabajo que ha llevado a cabo para garantizar el éxito de organización y público en la primera edición de esta Feria, deseando que consiga un gran número de adopciones, ya que es el fin principal que persigue.

Manuel Serrano ha destacado la labor tan importante que realiza Zooasis para rescatar de animales en situación de abandono o maltrato, rehabilitarlos y buscar adopciones responsables, habiendo conseguido en solo cuatro años la gestión de más de 350 rescates y 280 adopciones, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha puesto en valor la programación para todos los públicos con la que cuenta la I Feria Nacional de Adopciones, destacando la participación de stands de 25 protectoras de animales de toda España, con hasta tres perros en adopción como máximo cada una de ellas, aunque las adopciones no se formalizarán durante el evento, sino tras rellenar un formulario y validar el perfil del adoptante.

Entre las actividades programadas, destaca la demostración canina de la Unidad de Emergencia, los concursos de ‘Dog Talent’ (de habilidades caninas) y de disfraces de temática Halloween, así como de los talleres de adiestramiento canino y recomendaciones, impartido por un educador canino; infantiles con decoración de comedores de mascotas; y ‘Dog Chef’ de alimentación saludable de mascotas.

Además, contará con la presencia de creadores de contenido que actuarán como presentadores y jurado en las actividades, tales com Peldanyos; Cenando con Pablo; Sofía Suescun; Alex Segura; Arnau Maestre; Nister; Tapy 95 Fut; Los Sepuls; Estela Amorós; Alejandra Netathea; FondeWilside; Vaya Vaina; Gosalbez04 y Ser11mg, dando así una mayor promoción a la Feria y, en consecuencia, a la ciudad.