Albacete vuelve a rugir sobre ruedas en un documental histórico

El primer teniente de Alcalde y presidente del Consorcio del Circuito de Velocidad de Albacete, Francisco Navarro, ha participado en el acto organizado con motivo de la proyección del documental ‘Albacete, 75 años de motocilismo’ que, en el marco de la XXVII edición del Festival de Cine de Albacete, ha tenido lugar en la Filmoteca Municipal, junto al presidente del Motoclub Albacete, Pedro M. García, pilotos y directivos que han hecho posible esta historia.

Francisco Navarro ha felicitado al Motoclub Albacete por este «magnífico» documental que repasa la historia del Motociclismo albaceteño, poniendo en valor el papel tan importante que ha desempeñado y desempeña en las páginas de la historia de la ciudad, desde las primeras carreras en el circuito de la Feria y Jardinillos entre 1950 y 1957 hasta los importantes campeonatos de España y del mundo de SBK, junto a otras competiciones que, en la modalidad de velocidad, el Circuito de Velocidad ha acogido desde su inauguración en 1990, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa.

Un documental, realizado y dirigido por el Motoclub Albacete, que cuenta la historia del motociclismo de competición en Albacete desde que se funda el Motoclub Albacete en 1949, aunque la fecha que se toma como referencia es el 24 de junio de 1950, día en que se celebra la primera carrera de motos en la ciudad, destacando el testimonio del expiloto y exdirector del circuito, Andrés Sánchez Marín, y del periodista Juan Luis Hernández, entre otros.

El primer teniente de Alcalde ha puesto en valor el intenso trabajo del Corsorcio del Circuito de Velocidad para reactivar la actividad en esta emblemática instalación en breves fechas, con la mente puesta en que el Circuito, en 2026 continue aportando nuevas competiciones a la historia del Motociclismo en la ciudad.

Francisco Navarro ha asegurado que el Consorcio seguirá colaborando con el Motoclub Albacete para seguir fomentando y acercando a los albaceteños los deportes de motor, siendo un claro ejemplo de ello el apoyo económico brindado recientemente para que mañana domingo se celebra en la ciudad el I Cross Country organizado por esta entidad.