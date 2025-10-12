La Diputación de Albacete apoya a la Casa de Castilla-La Mancha en Sevilla en la XVI Edición de los Encuentros España

Un año más, la Diputación de Albacete reafirma su compromiso con la promoción cultural y social de nuestra tierra, colaborando con la Casa de Castilla-La Mancha en Sevilla en la XVI Edición de los Encuentros España, organizados por el Ayuntamiento de Sevilla -a través de su Delegación de Hacienda, Administración y Transformación Digital- y la Federación Sevillana de Casas Regionales y Provinciales.

El evento se está celebrando del 10 al 13 de octubre en los Jardines de Murillo, convirtiéndose en un escaparate de las tradiciones, la cultura y la gastronomía de todas las comunidades y provincias participantes. En esta edición, por primera vez, la ciudad de Sevilla es la protagonista, tras el éxito del pasado año, cuando la Casa homenajeada fue precisamente la Casa de Castilla-La Mancha en Sevilla, ha informad la Diputación en nota de prensa.

Desde la firma del convenio de colaboración en 2017, la Diputación de Albacete ha venido apoyando de manera constante a la Casa en numerosos eventos, facilitando que Albacete, sus pueblos, su cultura, su folclore y su gastronomía tengan una presencia destacada en este tipo de encuentros. Gracias a este respaldo institucional, la provincia ha podido mostrarse en Sevilla como un referente de riqueza patrimonial, tradición y hospitalidad manchega.

En representación de la Diputación, el diputado del Área Social, José González, ha participado en los actos de este XVI Encuentro. Una presencia que ha adquirido un valor especial, no sólo por su responsabilidad institucional, sino también por su reconocida trayectoria como activista de la recuperación, estudio y divulgación del folclore y las tradiciones populares de nuestra tierra. González ha reafirmado así la voluntad de la Diputación de seguir impulsando la defensa y difusión del patrimonio inmaterial albaceteño más allá de nuestras fronteras.

Entre las actividades fruto de esta colaboración, destaca una excursión de tres días en la que un nutrido grupo de socios pudo visitar Albacete y más de diez municipios de la provincia, descubriendo de primera mano sus espacios emblemáticos, su patrimonio cultural y su vida cotidiana.

El presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, ha sido un firme impulsor de esta relación, no solo promoviendo la firma del convenio, sino participando activamente en diversas iniciativas y actos organizados por la Casa. Entre ellos cabe destacar la celebración del Día de Castilla-La Mancha en Sevilla, la Inauguración del Año de Albacete en Sevilla (2018), su visita al stand provincial en el XI Encuentro de Casas Regionales, o la inauguración de las exposiciones dedicadas a la cuchillería y a la Semana Santa albaceteña.

El Encuentro de Casas Regionales y Provinciales en Sevilla es un evento consolidado que ofrece un completo programa de actividades culturales y recreativas en torno a la naturaleza, el turismo, las tradiciones y la gastronomía de las distintas regiones participantes. Su carácter festivo y su gran acogida entre la ciudadanía sevillana lo convierten en un referente de convivencia y diversidad cultural.

Gracias al convenio con la Diputación, la Casa de Castilla-La Mancha ha podido contar con la presencia de grupos folclóricos de Albacete como El Trillo, la Asociación Cultural San Pablo o La Abuela Santa Ana, que llenan Sevilla de música, danza e indumentaria tradicional manchega, convirtiéndose en verdaderos embajadores del folklore albaceteño.

Junto a la Diputación de Albacete, la Casa cuenta también con la colaboración de otras instituciones de nuestra tierra, como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las Diputaciones de Ciudad Real y Toledo, diversas Denominaciones de Origen y numerosas empresas que han venido apoyando de forma continuada la promoción de la cultura y los productos manchegos en Sevilla.

Fruto de esta colaboración se ha reforzado la relación con entidades y productores de la provincia, como las D.O. Manchuela, La Mancha, Almansa y Jumilla, cuyos vinos, junto a productos emblemáticos como el queso manchego, la miel o los Miguelitos de La Roda, están presentes en cada celebración organizada por la Casa, difundiendo los sabores y la identidad de nuestra tierra.

Tras estos años de trabajo conjunto, se ha cumplido con creces el objetivo principal del convenio: promocionar la cultura, el turismo y la gastronomía de la provincia de Albacete en la ciudad de Sevilla, al tiempo que se facilita la logística necesaria para que la Casa pueda celebrar sus principales actos –como los Encuentros España, la Feria de Abril, el Día de la Provincia o las conmemoraciones del Día de Castilla-La Mancha– que cada año acercan un poco más nuestra tierra a Andalucía.