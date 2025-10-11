Vuelve a Albacete una nueva edición de un festival muy inclusivo

La concejal de Asuntos Sociales y Calidad de Vida, Llanos Navarro, ha felicitado a la gran familia de Asprona por el intenso trabajo que con tanto cariño han llevado a cabo para que el ‘Muévete Festival’ sea nuevamente en la ciudad, ya que su celebración contribuye de manera muy positiva a promover la inclusión real de las personas con discapacidad intelectual.

Llanos Navarro se ha manifestado de este modo durante la visita que este sábado ha realizado, acompañada por la concejala de Empleo y Promoción Económica, Lucrecia Rodríguez de Vera, a la II edición del ‘Muévete Festival’ de Asprona que, hasta las 00.00 horas, se desarrollará en la Caseta de Los Jardinillos, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala ha trasladado a Asprona el firme compromiso que el Equipo de Gobierno mantiene con Asprona y con las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como con sus familias, asegurando que el Ayuntamiento seguirá colaborando con esta asociación de referencia y con las iniciativas que organice, como es el caso de este festival, para seguir avanzando hacia la plena inclusión del colectivo.

Llanos Navarro ha puesto en valor el protagonismo especial que un año más cobran las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en este festival, asegurando que «el ‘Muévete’ es un ejemplo real de que cuando las administraciones y la sociedad unen esfuerzos, la inclusión es posible».

La concejala ha agradecido su generosidad con Asprona a todas las personas que a lo largo del día de hoy visitarán la Caseta de Los Jardinillos para disfrutar de este gran festival inclusivo y participativo mientras colaboran con una gran causa, así como a todos los artistas que participan en la II edición del ‘Muévete Festival’ por su compromiso y cariño hacia las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: Señor Aliaga, Francis Zafrilla, Itea Benedicto, Cirujano Escocés, Sin Destino, Dúo Valera, Salida 63, Mariahdjay, L.A.S. DJS, y el grupo de baile de Asprona, entre otros.